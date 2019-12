Una exposició recordarà els 125 anys de la cavalcada de Reis

La festa de Reis del 2020 tindrà un caire especial a Igualada perquè enguany se'n celebren els 125 anys. L'any passat, la Comissió Cavalcada de Reis d'Igualada ja estava de celebració pels 75 anys del patge Faruk, però enguany l'aniversari a celebrar és el de la festa central, la cavalcada de la nit de Reis.

Ahir hi havia una primera xer-rada sobre aquest aniversari a Auga, però el dia 19 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre, tindrà lloc l'acte institucional d'inauguració de les festa, que inclou la inauguració de l'exposició «Scala Reis». És un recorregut retrospectiu sobre els Reis que tindrà diferents parts i es podrà visitar en diferents espais de la ciutat.

Així, a la sala municipal hi haurà l'apartat «Capes i plomes», dedicat al vestuari i la indumentària. Al Foment, la part de «Patges i escales», que recorda aquesta tradició pràcticament única de pujar els regals dels nens a finestres i balcons amb escales des del carrer. A l'Ateneu Igualadí, «Les cartes», que és l'arxiu fotogràfic i documentació vinculada a l'entrega de la carta al patge Faruk. A la Sala l'Empremta d'Òmnium Cultural s'hi veurà la part de «Crides i Músiques», amb les crides, les auques i les músiques pròpies o vinculades a la Festa de Reis d'Igualada. A l'espai Igualadiníssim (al vestíbul de l'ajuntament), hi haurà la part de la mostra que es dedica a la història dels 125 anys, amb imatges de totes les èpoques. I al Museu comarcal i de la pell, s'exposarà l'apartat «Llibres», amb les diverses edicions dels llibres blanc i negre que sempre acompanyen el patge Faruk.

A més dels espais on tindrà lloc l'exposició, també hi haurà una mostra de fotografies de la festa a diversos comerços repartits per tota la ciutat, segons han explicat fonts de l'organització.

Igualment, per commemorar aquest aniversari, hi haurà altres novetats com ara la presentació de les figuretes de pessebre dels tres Reis d'Igualada creades expressament per a la celebració. O un domàs per penjar als balcons i finestres amb una imatge dels Reis i logotip del 125è aniversari, o bé les monedes de xocolata amb què el patge Faruk obsequia la mainada, que enguany tindran al revers la reproducció del logotip del 125è aniversari.

Les bosses on hi ha els diversos obsequis que s'entreguen als infants que van a portar la carta al patge el dia 1 de gener tindran un disseny totalment nou i de diferent material i també tindrà el logotip del 125è aniversari.

Durant el període nadalenc, la Comissió de Reis disposa d'una parada a la Fira de Nadal, a l'entorn de la plaça de l'Ajuntament, que tindrà lloc els caps de setmana dels dies 8 a 23 de desembre.

I a part dels actes extraordinaris, la festa dels Reis tindrà, com és habitual, tres puntals, la festa per l'arribada del patge Faruk, el lliurament de cartes al mateix emissari reial i la cavalcada del dia 5.

L'arribada del patge Faruk al pavelló de les Comes tindrà lloc el dia 28 de desembre. El pavelló obrirà les portes a les 6 de la tarda, amb un aforament limitat. A 2/4 de 7 començarà el festival infantil, que aquest any estarà amenitzat pel grup La Cremallera. Després del festival, a les 8 del vespre, farà la seva entrada el patge Faruk. Abans, i com ja és habitual, el patge Faruk i el seu seguici faran una petita rua pels principals carrers de la ciutat.

El lliurament de cartes al patge Faruk tindrà lloc el dia 1 de gener al Teatre Municipal de l'Ateneu, des de 2/4 d'11 del matí fins a 2/4 de 3 de la tarda.

I el dia 5 de gener arribarà el dia més esperat, amb la cavalcada. La recepció i benvinguda als Reis per part de les autoritats locals es farà al passeig Verdaguer, cantonada amb el carrer Joaquima Vedruna. A 1/4 de 6 hi haurà el concert de les bandes; a 2/4 de 6 es farà la recepció a l'ajuntament i les 6 de la tarda s'iniciarà la cavalcada.