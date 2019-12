Un grup d'alumnes d'Olesa obté el primer premi del concurs «Pinta La Marató»

L'escola Daina-Isard d'Olesa ha guanyat el concurs Pinta La Marató del 2019. L'obra que van crear ha estat seleccionada pel jurat entre 358 propostes de 146 centres d'educació secundària. El jurat ha valorat l'originalitat d'un cartell minimalista però amb molt de missatge sobre les malalties minoritàries, segons han explicat fonts de l'organització.

El jurat ha destacat el valor pictòric dels treballs dels alumnes de 4t d'ESO de l'escola Daina-Isard, d'Olesa de Montserrat. Ha considerat que es tracta d'una obra senzilla, però amb un missatge molt colpidor. El cartell guanyador està format per una munió de lletres «m» minúscules –de diferents formes i aspectes– que s'apleguen per formar una gran «M» majúscula. Una lletra que juga amb tres paraules clau de l'edició d'aquest any: malaltia, minoria i majoria. I totes amb La Marató com a nexe d'unió. «Som davant d'un poema visual», ha destacat el jurat.

El cartell elaborat pels alumnes de 2n de batxillerat de l'institut Ramar 2, de Sabadell, ha estat triat com a primer finalista. «Està molt ben resolt i té una gran originalitat. Els alumnes han sabut fer encaixar el missatge de La Marató en la cultura contemporània i el resultat és extraordinari», explicava el jurat sobre el cartell, en què es pot veure un grup multitudinari envoltant una petita minoria pintada d'un color diferent.

Per la seva banda, el segon finalista ha estat el cartell elaborat per la classe de 4t d'ESO de l'institut Infanta Isabel d'Aragó, de Barcelona. El jurat n'ha destacat la simbologia: «Un esforç col·lectiu, de gent disposada a ajudar, uns estirant una corda i altres empenyent la mateixa corda, per tractar de rescatar la gent que està aïllada en una roca: curar i emocionar, un missatge esperançador».

Un total de 146 centres educatius de tot Catalunya han participat en aquesta edició del concurs, amb la presentació de 358 propostes, que es poden visitar en aquesta galeria.

El jurat del concurs Pinta La Marató del 2019 ha estat format per Roser Capdevila, il·lustradora; Joan Pere Viladecans, pintor; Pilarín Bayés, il·lustradora; Pilar Giró, directora artística de l'Espai Carmen Thyssen; Marc Viñas, subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat del Departament d'Afers Socials; Marta Mas, fotògrafa del llibre de La Marató, Paulí Subirà, codirector del programa La Marató de TV3; Laia Servera, editora i presentadora de l'InfoK, i Lluís Bernabé, director de la Fundació La Marató.