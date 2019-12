La Generalitat premia la igualadina Mireia Muntadas com a talent emergent en artesania

La jove igualadina Mireia Muntadas ha estat guardonada amb un del premis nacionals d'Artesani, concretament el dedicat al Talent Emergent. Muntadas, de l'escola Gaspar Camps, ha presentat el projecte Bossa Kiddo, que parteix d'una anàlisi en la que relaciona l'obra del director Quentin Tarantino i el món del cuir. El premi gran d'aquesta edició recau en la creadora tèxtil Teresa Rosa Aguayo, que rebrà el Premi Nacional d'Artesania 2019.

Alhora ha concedit a l'empresa Ball Pagès el "Premi a la Millor Marca Artesana"; ha reconegut el projecte bbintervencions de Vic amb el "Premi Impulsa"; la tasca de la Fundición Artística Vilà amb el "Premi Prestigia"; amb menció especial en aquesta categoria a l'Ajuntament de Forallac; atorga el "Premi Restaura" a Chroma Restauració del Patrimoni Arquitectònic; i l'esmentat guardó per a Mireia Muntadas.

Els Premis Nacionals d'Artesania destaquen artesans, entitats i empreses que han excel·lit en la seva obra i trajectòria i han aportat elements d'innovació i prestigi en el sector. D'aquesta manera, es vol correspondre a la vàlua i a la transcendència que té l'artesania en la societat catalana i, alhora, contribuir a donar-li el màxim relleu mitjançant el reconeixement anual de la feina del sector.

La directora general de Comerç i del CCAM, Muntsa Vilalta, acompanyada del responsable d'Artesania Catalunya, Xavier Villas, ha donat a conèixer aquest dimecres els guardonats. En aquest marc la directora ha assenyalat que aquesta "és la 5a edició dels Premis, una trajectòria que suma ja 25 guardonats, que han esdevingut ambaixadors del talent, la creativitat i ofici que hi ha en el sector artesà català". A l'acte, han estat presents els guardonats, així com membres del jurat d'aquesta edició que ha estat representat per la Mestra Artesana en Ceràmica i Escultura, Matilde Grau; l'arquitecte Elena Nedelcu de l'estudi internacional MIRALLES-TAGLIABUE; Ruben López fundador de la galeria Ruben Torres, especialitzada en art, disseny i artesania; el president de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya ( FAAOC), Manel Diestre; la presidenta de la A-FAD, Victòria Rabal; i Ester Luesma de Luesma & Vega, el Premi Nacional d'Artesania 2018. L'acte de lliurament dels Premis tindrà lloc el proper 16 de desembre al Palau de la Generalitat.

Muntadas va fer un treball relacional de l'artesania del cuir amb el cinema, duent a terme una anàlisi acurada del missatge de l'univers del director Quentin Tarantino amb la recreació feta en forma de bossa. L'alumna de segon curs del Cicle Formatiu d'Artesania de Complements de Cuir de l'Escola d'Igualada, en el seu treball de recerca ha realitzat una bossa de mà que simbolitza el personatge de Beatrix Kiddo, àlies Mamba Negra, la protagonista de la pel·lícula Kill Bill dirigida per Quentin Tarantino.

La forma de la peça Kiddo pretén expressar l'agressivitat i el perill que representa el personatge, així com la seva història de superació a través dels colors, el groc i el negre. La peça no té ornaments per a ressaltar el cosit a mà, i el trenat de la nansa com a detall. La boca de la bossa en forma de V està inspirat en el coll d'un quimono.

Els premiats, un per un

El premi Nacional d'Artesania és per a Teresa Rosa Aguayo, per la seva exitosa trajectòria professional i docent en la transmissió del coneixement de les tècniques tèxtils artesanals mitjançant el Taller Escola Tèxtil Teranyina.

Després de graduar-se a l´Escola Massana de Barcelona, Teresa Rosa Aguayo, inicia el 1987, el seu projecte d'un taller tèxtil a Barcelona, amb l'objectiu de difondre i preservar les tècniques tèxtils artesanals i tradicionals i crear alhora un diàleg amb el disseny, la innovació i els oficis artístics.

Amb 32 anys de trajectòria, actualment el taller ha esdevingut un epicentre de promoció de l'artesania tèxtil. Impulsa diferents activitats que abasten la docència, la producció de teixits artesanals especials per a moda i interiorisme, el disseny i producció de dos col·leccions a l'any de xals i bufandes realitzats amb telers artesanals manuals, i la seva venda directa des del mateix taller. Així mateix està present en diverses fires, com també ha participat en nombroses exposicions de tapissos a Catalunya, Espanya i d'àmbit internacional en ciutats com París, Brussel·les, Copenhaguen, Erfurt (Alemanya) Kherson (Ucraïna) Bratislava (Eslovàquia) Lodz (Polònia) Loures (Portugal) Kobe, Kyoto (Japó) Taipei (Taiwan) entre d'altres.

Premi a la millor Marca Artesana és per a ​ l'empresa Ball Pagès. SL per haver aconseguit una marca artesana jove i ben posicionada que no oblida la qualitat artesana del producte, l'embolcall i les noves tecnologies.

Ball Pagès, amb taller a Arbúcies a Girona, dissenyen, fabriquen i distribueixen espardenyes fetes a mà inspirades en els balls tradicionals eivissencs amb l'objectiu de mantenir viva la tradició mediterrània, compartint tant l'objecte com el seu savoir-faire i donant-lo a conèixer més enllà de les seves fronteres. Conscients de l'impacte que la seva activitat genera sobre clients, treballadors, comunitats locals, el medi ambient i la societat en general, aposten per una producció sostenible i una consciència empresarial clara, col·laborant amb l'ONG Kakolum, i apostant per la lluita en la igualtat de gènere.

Binomis com tradició-i-modernitat, naturalesa i- arquitectura, artesania-i-art i solidaritat-i-compromís, són conceptes que constitueixen la base de Ball Pagès, elements amb els que treballen per inscriure aquest calçat en el temps i a llarg termini.. Amb l'objectiu de perpetuar aquesta tradició formen contínuament noves artesanes i comparteixen amb elles l'essència, l'evolució i les noves tècniques apreses durant aquests últims anys. Treballen per oferir unes espardenyes úniques, justes, sostenibles, exclusives, solidàries, fetes a mà i fidels a la tradició.

La Fundición Artística Vilà ha rebut el premi Prestigia, per la magnitud de les seves obres i l'impuls internacional que la seva tasca dóna arreu del món als escultors catalans.

La Fundición Artística Vilà S.A. és una empresa dedicada íntegrament a l'art escultòric, especialitzada en la fosa d'escultures en bronze, alumini i llautó a la cera perduda. El 1959, Ramon Vilà Bofarull inicia l'especialització en aquesta disciplina artesanal i artística, i en el transcurs d'aquests anys, la Fundición ha esdevingut un referent de prestigi, realitzant obres i monuments d'important rellevància artística a nivell internacional i treballant per encàrrec per a escultors d'arreu del món.

L'empresa ofereix des de serveis d'assessorament al artistes, escaneig i impressió en 3D, ampliacions d'escultures i la possibilitat de fondre les seves obres, realitzant peces de petit format fins a grans monuments sense límit de grandària.

Així mateix, en aquesta categoria, la Generalitat de Catalunya, ha atorgat una menció especial a l'Ajuntament de Forallac per recuperar i posar en valor la tradició terrissaire i de fabricació de rajoles del municipi. L'Ajuntament de Forallac i el mestre ceramista Josep Matés, de Fonteta, amb la col·laboració del mestre rajoler Joan Ferrer, de Regencós, organitzen des del 2003, amb caràcter bianual, la Cuita de Forns de Rajoler de les Gavarres, que té com a objectiu recuperar i posar en valor la important tradició terrissaire i de fabricació de rajols de la zona. Es posa l'accent, sobretot, en el procés tradicional d'enfornar rajols al massís, tal i com es desenvolupava abans de la industrialització del procés a les bòbiles de la plana, a primers del s. XX. Això s'ha pogut fer gràcies a la recuperació i restauració, també amb tècniques tradicionals, d'un forn del s. XIX situat a Sant Climent de Peralta, que d'altra banda, s'hauria perdut en la memòria col·lectiva.

Chroma Restauració del Patrimoni Arquitectònic SL, amb Cristina Thió al capdavant de l'empresa, s'ha endut el premi Restaura. De Thió el jurat n'ha destacat la tasca realitzada en la recuperació i rehabilitació del patrimoni arquitectònic de Catalunya

Chroma és una empresa especialitzada en la gestió, direcció i restauració d'edificis històrics i catalogats especialment i dels seus Béns Mobles, que va néixer el 1999 de la mà de Cristina Thió. Llicenciada a la Facultat de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona (UB), i especialitzada en conservació-restauració, Thió és considerada una de les millors especialistes en restauració de béns mobles i immobles de Catalunya. Col·labora habitualment amb museus, assessora administracions, és formadora en diversos postgraus per a arquitectes i restauradors, i malda per les bones arts en la rehabilitació i restauració del patrimoni artístic, històric, arquitectònic i cultural.

I el premi Impulsa és per a Belen Atienza i Bet Parramon, de bbintervencions, pel projecte de revitalització i dinamització del carrer de la Riera de Vic, projecte que ha culminat amb la presència de diversos tallers artesans i que ha comportat el reconeixement de la Generalitat de Catalunya com a Punt d'Interès Artesanal.

Després d'observar el progressiu tancament d'espais comercials al centre històric de la ciutat de Vic, a finals de l'any 2012 sorgeix Espais en Transició, un projecte de revitalització de carrers i barris a partir de la reactivació d'espais comercials buits de la mà de Belén Atienza i Bet Parramon, bbintervencions. Una aposta personal per revitalitzar el carrer de la Riera de Vic que s'inicia fent visibles cinc espais amb intervencions creatives en els aparadors dels locals comercials per després, seguir treballant amb els emprenedors per tal d'aconseguir que aquests puguin obrir nous negocis i oferir una nova activitat comercial a la ciutat. En aquests moments, en el carrer de la Riera i adjacents s'han obert 22 negocis singulars i amb encant, la majoria dels quals creatius, artístics i artesanals.



Diplomes de Mestres Artesans 2019

El diploma de mestre artesà professional s'atorga a aquelles persones que han fet de l'exercici d'un ofici artesà la seva professió, i que compten amb més de vint anys de trajectòria professional reconeguda, amb excel·lència en el domini tècnic de l'ofici i aportacions a la seva pràctica, combinades amb la capacitat de transmissió dels coneixements de l'ofici mitjançant el mestratge exercit.

Per la seva banda, el diploma de mestre artesà divulgatiu s'atorga a aquelles persones que, tot i no haver exercit professionalment l'ofici artesà, combinen l'excel·lència en el domini tècnic de l'ofici i les aportacions a la seva pràctica amb la capacitat de transmissió dels coneixements de l'ofici mitjançant el mestratge, la docència o qualsevol altre mitjà pedagògic per donar continuïtat a un o més oficis artesans.

Els 8 artesans distingits amb el Diploma de Mestre Artesà professional 2019 són Montserrat Ayala Lorente (Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental), en l'ofici de ceramista; Maria Mercedes Rius Font (Gelida, Alt Penedès), en l'ofici de ceramista; Esperança Cases Prats (Barcelona), en l'ofici de perfumista; Alireza Doustani Khazali (Barcelona, Barcelonès), en l'ofici de marqueter; Joaquin Bagan Cortés (Barcelona, Barcelonès), en l'ofici d'encastador; Gerard Gavaldà Maqueda (Borges del Camp, Tarragona) en l'ofici de picapedrer; Jordi Palà Arellano (Esparreguera, Barcelona) en l'ofici de marroquiner; i Esther Chacón Ávila (Barcelona, Barcelonès), en l'ofici de tapissera.

I els 8 artesans distingits amb el Diploma de Mestre Artesà divulgatiu 2019 són Teresa Lladó Riba (Igualada, Anoia), en l'ofici de marroquinera; Teresa Pallarès Casals (Arnes, Terra Alta), en l'ofici de cerera; Olga Aloy Periago (Capellades, Anoia), en l'ofici de lacadora; Montserrat Quintana Solà (Barcelona, Barcelonès), en l'ofici de lacadora.

Xavier Tomàs Domínguez ( Barcelona, Barcelonès), en l'ofici de rellotger; Maria Isabel Chiva Ibáñez, (Barcelona, Barcelonès), en l'ofici de joiera; Maria Gualde Escrivà ( L'Hospitalet de Llobregat, Barcelonès) en l'ofici de puntaire; i Mercè Nadal Brunés ( Barcelona, Barcelonès), en l'ofici de ceramista.