L'Ajuntament d'Igualada s'acull a tres programes per a la contractació de joves

El Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Igualada cotracta en pràctiques 5 joves a través del Programa de Garantia Juvenil.Treballaran a jornada complerta durant sis mesos per donar suport a l'emissora municipal, a les àrees l'àrea d'Indústries i Activitats, Intervenció i Medi Ambient i al Museu de la pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia. El programa rep una subvenció de 55.000 euros. Aquesta programa és un dels que porta a terme l'Ajuntament per a la contracció de joves.

Les persones contractades havien de tenir més de 16 i menys de 30 anys amb estudis universitaris, de formació professional de grau mig o superior o certificats professionals finalitzats, i havien d'estar inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d'ocupació no ocupats i al programa de Garantia Juvenil. Els contractes es van iniciar el 29 d'octubre i finalitzaran el 28 d'abril.

Programa Enfeina't

D'altra banda, el Programa Enfeina't, subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social, està destinat a la contractació laboral temporal i d'acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada. Amb una aportació de 279.779 euros, l'Ajuntment ha contractat 10 persones amb perfils de peons d'obra, peons de jardineria, lampista i pintor

.

Aquestes persones rebran també accions d'orientació individual i en grup al al llarg de tota la contractació per tal de facilitar la seva inserció laboral. Els contractes es van iniciar el 27 de novembre i s'allargaran fins al 26 de novembre de l'any que ve.

Programa Treball i formació

Un altra de les línies d'ocupació és el Programa Treball i Formació, una iniciativa inclosa en el Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació del SOC des de l'any 2013 i que s'ha anat adaptant d'acord amb les necessitats de les persones que més van patir les conseqüències de la passada crisi econòmica. Inclou accions d'experiència laboral i de formació per a tres col·lectius diferents. La Línia PANP s'adreça a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts i, preferentment, que siguin majors de 45 anys. La Línia PRGC està destinada a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania. I la Línia DONA es destina per a dones en situació d'atur.

Les persones beneficiàries rebran 30 hores de formació en habilitats digitals bàsiques i 30 hores de formació en habilitats de comunicació, segons han explicat fonts municipals. A través d'una subvenció de 345.200€, l'ajuntament d'Igualada té preassignats 24 contractes: 16 de 6 mesos de durada i 8 de 12 mesos de durada per a perfils de peons d'obra, peons de jardineria i lampista. La contractació es durà a terme abans del proper 31 de desembre.