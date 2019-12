La igualadina Mireia Muntadas rep el Talent emergent d'artesania

La jove igualadina Mireia Muntadas ha estat guardonada amb un del premis nacionals d'Artesani, concretament el dedicat al Talent Emergent. Muntadas, de l'escola Gaspar Camps, ha presentat el projecte Bossa Kiddo, que parteix d'una anàlisi en què relaciona l'obra del director Quentin Tarantino i el món del cuir. El premi gran d'aquesta edició recau en la creadora tèxtil Teresa Rosa Aguayo, que rebrà el Premi Nacional d'Artesania 2019.

Alhora ha concedit a l'empresa Ball Pagès el «Premi a la Millor Marca Artesana»; ha reconegut el projecte bbintervencions de Vic amb el «Premi Impulsa»; la tasca de la Fundición Artística Vilà amb el «Premi Prestigia»; amb menció especial en aquesta categoria a l'Ajuntament de Forallac; atorga el «Premi Restaura» a Chroma Restauració del Patrimoni Arquitectònic; i l'esmentat guardó per a Mireia Muntadas.

Els Premis Nacionals d'Artesania destaquen artesans, entitats i empreses que han excel·lit en la seva obra i trajectòria i han aportat elements d'innovació i prestigi en el sector. D'aquesta manera, es vol correspondre a la vàlua i a la transcendència que té l'artesania en la societat catalana i, alhora, contribuir a donar-li el màxim relleu mitjançant el reconeixement anual de la feina del sector.

La directora general de Comerç i del CCAM, Muntsa Vilalta, acompanyada del responsable d'Artesania Catalunya, Xavier Villas, ha donat a conèixer aquest dimecres els guardonats. En aquest marc la directora ha assenyalat que aquesta «és la 5a edició dels premis, una trajectòria que suma ja 25 guardonats, que han esdevingut ambaixadors del talent, la creativitat i l'ofici que hi ha en el sector artesà català».

Muntadas va fer un treball relacional de l'artesania del cuir amb el cinema, duent a terme una anàlisi acurada del missatge de l'univers del director Quentin Tarantino amb la recreació feta en forma de bossa. L'alumna de segon curs del Cicle Formatiu d'Artesania de Complements de Cuir de l'Escola d'Igualada, en el seu treball de recerca, ha realitzat una bossa de mà que simbolitza el personatge de Beatrix Kiddo, àlies Mamba Negra, la protagonista de la pel·lícula Kill Bill dirigida per Quentin Tarantino.

La forma de la peça Kiddo pretén expressar l'agressivitat i el perill que representa el personatge, així com la seva història de superació a través dels colors, el groc i el negre. La peça no té ornaments per ressaltar el cosit a mà, i el trenat de la nansa com a detall. La boca de la bossa en forma de V s'ha inspirat en el coll d'un quimono.

D'altra banda, en el mateix acte es va lliurar el diploma de mestre artesà professional que s'atorga a aquelles persones que han fet de l'exercici d'un ofici artesà la seva professió, i que tenen més de vint anys de trajectòria professional reconeguda, amb excel·lència en el domini tècnic de l'ofici.

Per altra banda, el diploma de mestre artesà divulgatiu s'atorga a artesans que combinen l'excel·lència en el domini tècnic de l'ofici i aportacions a la seva pràctica amb la capacitat de transmissió dels coneixements.

Els 8 artesans distingits com a Mestre Artesà professional 2019 són Montserrat Ayala Lorente (Sant Cugat del Vallès);Maria Mercedes Rius Font (Gelida); Esperança Cases Prats (Barcelona); Alireza Doustani Khazali (Barcelona); Joaquin Bagan Cortés (Barcelona); Gerard Gavaldà Maqueda (Borges del Camp); Jordi Palà Arellano (Esparreguera) en l'ofici de marroquiner; i Esther Chacón Ávila (Barcelona).

I els 8 artesans que han estat distingits amb el Diploma de Mestre Artesà divulgatiu 2019 són Teresa Lladó Riba (Igualada, Anoia), en l'ofici de marroquinera; Teresa Pallarès Casals (Arnes); Olga Aloy Periago (Capellades, Anoia), en l'ofici de lacadora; Montserrat Quintana Solà (Barcelona), en l'ofici de lacadora; Xavier Tomàs Domínguez (Barcelona); Maria Isabel Chiva Ibáñez (Barcelona); Maria Gualde Escrivà ( l'Hospitalet de Llobregat); i Mercè Nadal Brunés (Barcelona).