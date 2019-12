Òdena obre la porta a deixar la Mancomunitat si el Govern no accepta l'oposició al macropolígon

L'Ajuntament d'Òdena no descarta abandonar la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) si no s'accepta la seva oposició a la creació d'un polígon a la Plana de Can Morera. Tres mesos després que el ple apostés per la preservació de la zona, l'alcaldessa, Maria Sayavera, lamenta "que sigui tan difícil entendre la negativa". Dijous vinent, representants del Departament de Territori i Sostenibilitat i de la MICOD –entre els quals Òdena- es trobaran i molt probablement els hi donaran a conèixer el Pla Director Urbanístic (PDU) per l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena. "Esperarem a veure la proposta", diu la batlle. Des de la MICOD, Marc Castells, insisteix en la necessitat del polígon per combatre l'atur.

Amb el canvi de Govern a l'Ajuntament d'Òdena (Fem Òdena), la moció per la preservació de Can Morera i el Pla dels Ametllers va tirar endavant. A diferència dels seus antecessors (PSC), el nou equip de govern ha apostat per rebutjar la previsió de nou sòl industrial i/o residencial a dins el mosaic agro-forestal que inclou Can Morera i el Pla dels Ametllers. I així ho han traslladat al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Des de Territori, explica l'alcaldessa, "ens diuen que accepten la posició, però alhora ens és difícil que ens facin cas. Estem a l'expectativa". Dijous vinent hi ha prevista una reunió a Barcelona amb representants del departament i dels ajuntaments que formen la MICOD, entre ells Òdena. "Esperarem a veure la proposta en ferm, veurem que proposen i a partir d'aquí mostrarem el nostre posicionament a través d'al·legacions", ha afegit.

Nous colors a la Mancomunitat

A diferència de la darrera legislatura, on hi havia unanimitat amb la necessitat de desplegar el polígon de Can Morera, ara, diu la batlle, "no hi ha el mateix consens que abans". Segons explica, alguns municipis s'han pronunciat a favor del fet que Òdena, com a terme que ha d'acollir el polígon, pugui dir la seva. No obstant això, afegeix, no són tots. En aquest sentit, lamenta "el funcionament" de l'ens intermunicipal i deixa "la porta oberta" a abandonar-lo segons com es desenvolupin els propers esdeveniments.

Des de la Mancomunitat, el seu president, Marc Castells, recalca la necessitat de la reconversió d'una zona de Can Morera en sòl industrial per combatre les elevades xifres d'atur a la comarca. Malgrat l'oposició d'Òdena, Castells insisteix en el fet que si no es fa res "estarem igual" i assegura que el debat no s'ha d'encaminar cap aquí sinó "cap al perfil d'indústria que atraurà el nou polígon". "Una indústria sostenible i integrada", subratlla.

Segons Castells, el planejament de Territori i Sostenibilitat rebaixa a unes 100 hectàrees la zona afectada –inicialment eren 300. Explica que a la Conca d'Òdena hi ha 17.000 hectàrees de boscos, 6.000 de sòl agrícola i unes 650 de sòl industrial. "L'increment que suposaria és molt poc i no va en contra de seguir vivint en un lloc amb molta natura i terra cultivable", assenyala.

"Qualsevol pam que ens treguin, és irreversible"

Josep Maria Mensa és un dels pagesos que es veurà afectat per la requalificació dels terrenys. "Qualsevol pam que ens treguin és irreversible", assegura, tot posant l'èmfasi en el fet que no entén la necessitat de construir nous polígons a la comarca "quan prop del 40% són buits". Mensa posa l'exemple del Polígon Plans de la Tossa de Santa Margarida de Montbui, urbanitzat però sense empreses. El pagès lamenta que des de Territori s'estigui apostant "pels criteris de l'època de la bombolla i no per la preservació" del medi natural.

Unió de Pagesos també s'ha bolcat en aturar el nou planejament. El seu delegat a la comarca, Jordi Vidal, recalca que es tracta d'una zona de camps de conreus i insisteix en què afectarà a la viabilitat de les explotacions existents, que quantifica en una dotzena. "La terra és un bé escàs i si l'urbanitzés deixa de ser-hi", assegura.

Malgrat que fa prop d'una dècada que es parla de convertir en sòl industrial Can Morera i que la zona afectada hagi baixat de 300 a 100 hectàrees, Vidal no se'n refia. "S'ha reduït per la pressió popular però sabem que es comença per aquí i això anirà creixent", insisteix.

Des de l'entitat contrària al PDU, 'Per la Conca', el seu portaveu, Josep Baulida, qualifica el planejament d' "especulatiu i no sostenible". Baulida subratlla el valor estratègic de la zona i que la mateixa Unió Europea remarca la necessitat de protegir les zones periurbanes com aquesta, que afavoreixen "l'equilibri hídric" i l'agricultura de proximitat.