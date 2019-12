La Unió Empresarial vol obrir noves línies de treball de cara a l'any que ve

La Unió Empresarial de l'Anoia es fixa el 2020 com un any per ampliar la seva activitat, representativitat i incidència cap a nous àmbits de la comarca. Ho va expressar el seu president, Joan Domènech, en el marc de la tradicional recepció de Nadal que va convocar dijous al vespre i que va reunir més d'una vuitantena de representats polítics, agents socioeconòmics, empresaris i empresàries, directius i directives, professionals, socis i sòcies de la UEA, a la seu de l'entitat empresarial.

En el seu discurs, Domènech va posar de manifest que la Unió Empresarial de l'Anoia «és una entitat forta» i que la participació i dedicació de les persones a l'entitat és la clau del resultat: «Aquest 2019 ha estat un any intens, en què he pogut comprovar de primera mà tota la feinada que s'hi fa, gràcies a la col·laboració de tots els qui hi participen d'una manera o altra, ja sigui a través dels més de 20 grups i taules de treball, i en els diversos projectes engegats, entre molts d'altres. La participació és el millor valor de l'entitat. Volem que així sigui: la UEA obre les portes a tothom que vulgui participar-hi. Estic content de formar-ne part i poder representar-la». En aquesta línia, el president de la patronal anoienca també va exposar que les prioritats del 2020 seguiran amb «aquesta metodologia reeixida de participació» i que «hem de seguir motivats per continuar treballant com fins ara, consolidant i fidelitzant els projectes que tenim en dansa, així com també obrir noves línies de treball com el turisme, la gastronomia, els enginyers i els autònoms, entre altres projectes que es generin», va reblar.

A més, Domènech va destacar que l'objectiu d'aquest mandat i d'aquest any 2020 és «seguir pensant en les empreses, les persones i el territori» i que gràcies als «14 empresaris i empresàries de la comarca que formen part de la junta directiva, seguirem el bon camí iniciat. Estic convençut que mantindrem el posicionament de l'entitat com a referent entre les patronals catalanes». També va manifestar el desig de seguir col·laborant amb l'administració perquè «el temps ens ha demostrat que la fórmula público-privada funciona. Sabem que per assolir grans reptes, sobretot a nivell de territori, cal anar a l'una, i buscar consens. I és el que farem».

Domènech va exposar també els tres propers grans esdeveniments que l'entitat realitzarà durant l'any 2020. En primer lloc, la celebració del IV Fòrum Empresarial de l'Anoia, el proper 19 de març, un acte acadèmic organitzat per l'entitat anoienca amb l'objectiu de posar a debat i treballar les dificultats i les necessitats que tenen les empreses anoienques. Després, la XX Nit Empresarial, a final de juny. I el tercer trimestre del 2020, el V Meeting UEA Inquieta, «un acte que ja és un dels grans esdeveniments».