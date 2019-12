Creen un robot que separa el plàstic d'altres deixalles a les plantes de reciclatge

L'empresa catalana Picvisa i Ferrovial Servicios, a través de Cespa, han desenvolupat un robot que separa el plàstic d'altres residus en plantes de reciclatge. Es tracta d'un projecte pioner a Catalunya que detecta envasos de plàstic i els separa de la resta de deixalles per reciclar-los, fet que permet incrementar la recuperació de residus i l'eficiència en la seva selecció. El robot actualment es troba en fase de prova pilot i ja s'ha instal·lat en una planta de tractament de residus a Els Hostalets de Pierola (Anoia). El braç robòtic utilitza un sistema de visió artificial que li permet escanejar els envasos, identificar-los entre la resta de residus i separar-los perquè puguin reciclar-se més tard. El robot treballa amb algoritmes de 'machine learning' i 'deep learning' que li permeten aprendre el procediment a mesura que selecciona els diferents residus i millorar la qualitat dels elements que es recuperen.

Aquest robot es podrà aplicar tant als fluxos de deixalles que fins ara es destinaven a l'abocador per tal de recuperar-ne els plàstics, així com al control de la qualitat dels residus que ja es reciclaven per millorar l'exactitud de la selecció. Segon el director general de Picvisa, Luís Seguí, aquest procés té "un doble efecte: incrementa l'eficiència en la selecció i recuperació de residus, a més dels beneficis ambientals que s'aconsegueixen quan es millora aquesta tasca". "Gràcies a l'ús d'un robot s'automatitza el procediment de tractament de residus sense que es requereixi la intervenció humana, fet que permet alliberar els treballadors de tasques rutinàries", ha valorat el gerent de Plantes de Tractament de Ferrovial Servicios, Albert Sabala.

"L'objectiu del projecte és oferir una millora tecnològica al sector de la selecció de residus per millorar la gestió i contribuir, d'aquesta manera, a nous models d'economia circular", ha puntualitzat Sabala. El consorci treballarà en una segona fase per millorar les capacitats del robot i poder personalitzar-ne les funcionalitats. Aquest projecte ha comptat amb un ajut de 300.000 euros en el marc del programa Nuclis d'R+D Empresarial per a projectes d'economia circular en l'àmbit dels residus que impulsen ACCIÓ i l'Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat.