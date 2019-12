Igualada accentua el control de vehicles que circulen per la zona més cèntrica

L'Ajuntament d'Igualada ha decidit emprendre mesures per fer disminuir l'excessiu nombre de vehicles que actualment circulen i estacionen per les zones de vianants del centre de la ciutat. El regidor de Mobilitat i Sostenibilitat del consistori anoienc, Miquel Vives, ha explicat que des de fa uns dies s'està recordant a veïns i comerços els horaris de càrrega i descàrrega, els drets de pas i l'obligatorietat de fer ús del disc horari, que permet una estada màxima de vint minuts en aquests estacionaments.

Aquesta campanya s'està duent a terme amb bustiades i visites d'agents cívics i policies de barri. Vives ha remarcat que, «atès que ja estem en el període nadalenc, que inclou activitats com el Mercat de Nadal o la pista de gel, volem que aquestes zones siguin, efectivament, per a vianants; per això aquests dies serem encara més insistents amb els avisos».

El regidor també ha explicat que s'ha millorat el sistema de recollida de matrícules amb accés temporal a les zones restringides per optimitzar-ne el control. Aquests permisos ja es poden sol·licitar presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, telefònicament i, a partir d'ara, també a través d'un formulari web que substitueix el correu electrònic perquè es puguin tramitar en línia amb les màximes garanties. La finalitat d'aquestes mesures és, subratlla Vives, aconseguir que en aquestes zones de vianants només hi entrin els vehicles imprescindibles i esdevinguin pols d'oci, descans i comerç.