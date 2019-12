Castellolí estudia reduir la taxa de l'aigua ara que la rep de l'embassament de la Llosa

Castellolí s'ha convertit en el primer municipi de l'Anoia que s'ha connectat a la xarxa d'abastament de les Aigües Ter-Llobregat i consumeix l'aigua de l'embassament de la Llosa del Cavall, al Solsonès. L'Agència Catalana de l'Aigua el va prioritzar, ja que no estava connectat a cap gran xarxa supramunicipal sinó que depenia de les captacions dels seus propis pous.

Passat un primer període de proves, l'Ajuntament de Castellolí fa un balanç «excel·lent» del contracte d'abastament d'aigua signat amb la concessionària Aigües Ter-Llobregat. L'alcalde, Joan Serra, recorda que «fins ara Castellolí funcionava amb dos pous que eren insuficients diverses temporades de l'any i s'havia de reforçar el servei amb cisternes d'aigua suplementàries per abastar els veïns». El problema de manca d'aigua hauria augmentat, ja que la població del municipi de Castellolí s'incrementa, l'activitat del Circuit Parcmotor cada vegada és més gran i s'instal·len d'aquí a pocs mesos noves empreses al polígon de Can Parera, com l'enginyeria Engind Grup, l'empresa d'automoció Doga i l'agroalimentària FRIME, que tindrà un consum d'aigua elevat perquè es dedica al sector del congelat. De fet, l'Ajuntament ha posat en marxa un dipòsit específic per al Polígon Industrial de Can Parera, instal·lat de feia anys però que fins ara no estava en funcionament.

Pel que fa a les tarifes de l'aigua, el consistori destaca que els veïns «no han de suportar cap increment», i que fins i tot en aquests moments l'Ajuntament de Castellolí treballa perquè les taxes es puguin reduir. «Abans consumíem molta energia per treure l'aigua dels pous i per fer el tractament de potabilització, en canvi ara l'aigua ja ve tractada i això fa reduir una despesa que esperem que es pugui traduir aviat en una reducció del cost per als veïns», segons ha explicat l'alcalde.

L'Ajuntament de Castellolí remarca que tota la gestió de l'aigua segueix sent pública. L'aigua de l'embassament de la Llosa del Cavall arriba i entra en un dipòsit municipal, tota la distribució es fa a través de la mateixa infraestructura de canonades de l'Ajuntament de Castellolí, de la gestió del control d'alta en el servei, incidències i altres se n'ocupa la brigada municipal i els tràmits administratius (rebuts, factures, etc.) es fan a través del servei de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, tal com ja es feia fins ara.