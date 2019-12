Esclat obre un hipermercat amb benzinera pròpia a l'antiga Vives-Vidal d'Igualada

L'antiga fàbrica tèxtil Vives Vidal, un dels edificis industrials més particulars d'Igualada, és des d'aquest dijous un nou hipermercat Esclat, amb una benzinera del mateix grup. Els locals, absolutament transformats, tenen una superfície de venda de 3.991 m2 i 417 places d'aparcament. La benzinera Esclat Oil també té un minimercat i un punt de recollida per a les compres del grup fetes online. L'empresa osonenca Bon Preu ha fet una inversió de 21 milions d'euros, segons les dades que va fer pública ahir la cadena de supermercat alimentaris.

La trasformació de la Vives Vidal, un dels edificis industrials més particulars d'Igualada, en un hipermercat ha suposa un període d'obres de 10 mesos. L'empresa Bon preu ha fet una intervenció a l'antiga fàbrica de transformació absoluta per poder dur-hi a terme l'activitat comercial, però al mateix temps "com a empresa compromesa amb el territori i amb la seva gent ha mantingut alguns detalls històrics de l'antiga construcció, com el tòtem de l'entrada i el mosaic Vincit, que són icones de les etapes industrials més remarcables de la ciutat", segons han explicat fonts del mateix grup.

L'equip de treball d'aquesta establiment compta amb 88 persones en aquests moments. Aquest és el primer supermercat Esclat d'Igualada, pensat per donar servei a la capital de l'Anoia i les poblacions del seu entorn, però al mateix temps serà el primer punt de recollida de la compra online del grup Bonpreu-Esclat. També a Igualada, com ja és norma als establiments del grup, el supermercat ofereix producte de proximitat i km 0.

L'establiment d'Igualada és comparable als que el grup ha obert darrerament a diferents poblacions. A part de les seccions habituals, té un forn de cocció de peix i marisc a la peixateria i un taulell específic de pizza a la zona de la fleca. Hi ha també una zona de productes de la llar i una parafarmàcia.

La benzinera ofereix servei les 24 hores, i disposa d'un mini mercat amb horari de 8 del matí a 11 de la nit, tots els dies de l'any.

La construcció de l'establiment ha tingut en compte els criteris de sostenibilitat i ecoeficiència. Permet estalviar fins a un 35% del consum d'energia habitual d'un local comercial d'aquestes característiques i reduir un 40% les emissions de CO2 a l'atmosfera.

Actaulment, Bon Preu té més de 8.000 treballadors, fet que situa el grup entre les 10 empreses amb més ocupació de Catalunya. Té 132 supermercats Bonpreu, 55 hipermercats Esclat, 51 benzineres EsclatOil, té 15 punts de recollida per a la venta online i disposa de servei d'entrega a domicili a Osona, Vallès Oriental, Gironès i Vallès Occidental.