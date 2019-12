L'Ajuntament aprova la connexió d'Igualada a la xarxa d'aigua que prové del pantà de la Llosa

El ple municipal de l'Ajuntament d'Igualada va aprovar dimarts al vespre el conveni a través del qual la capital de l'Anoia quedarà connectada a la xarxa d'abastament de les Aigües Ter-Llobregat. A la pràctica, això suposarà que la ciutat se subministrarà a partir de l'aigua provinent de l'embassament solsoní de la Llosa del Cavall.

Aquest canvi, que serà efectiu a partir del proper 1 de gener, ha de permetre incrementar tant la garantia com la qualitat de l'aigua que arriba a Igualada, atesa la situació de sobreexplotació que pateix l'aqüífer Carme-Capellades, al qual es podrà treure pressió.

En aquest sentit, l'alcalde igualadí, Marc Castells, ha destacat que «el fet que una ciutat de més de quaranta mil habitants es connecti a la xarxa de l'ATL provocarà un impacte molt positiu en aquest aqüífer».

Castells ha posat en relleu que «el que estarem fent és omplir un banc d'aigua que en el futur serà molt estratègic, no només per a la comarca de l'Anoia, sinó també per al país».

L'alcalde igualadí també ha destacat que l'aigua de la Llosa del Cavall «és d'una gran qualitat organolèptica. La seva duresa és molt inferior a la que prové de l'aqüífer i això farà mitigar la presencia de la calç que molts ciutadans detecten a les canonades i als filtres de casa».

Castells també ha posat en valor el fet que Igualada, amb aquest pas, doni exemple. «En el debat sobre l'aigua sempre se'ns ha dit que, com a capital, hauríem de donar exemple i avui fem aquest primer pas, que és un pas molt important i penso que n'hem d'estar orgullosos», ha posat en relleu el batlle de la capital anoienca, en un moment en què el debat sobre la gestió de l'aigua està molt viu a la ciutat.

L'arribada a Igualada de l'aigua de capçalera provinent de la Llosa del Cavall és possible gràcies a la construcció d'una conducció de 71 quilòmetres que permet la millora del subministrament a l'Anoia, el Solsonès i el Bages. La connexió es realitza a partir del dipòsit de la xarxa regional situat al terme municipal d'Òdena, on poden arribar cabals procedents de l'artèria comarcal.

Castellolí ha estat el primer dels municipis de la comarca de l'Anoia que s'ha connectat a aquesta xarxa provinent de l'embassament solsoní, i (tal i com explicava aquest diari en l'edició d'ahir) el consistori en fa una valoració molt positiva, i fins i tot es planteja rebaixar la taxa per aquest servei, ja que fins ara s'havia d'abastir de pous propis, i això causava uns costos més elevats de tractament i manteniment.