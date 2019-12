La tercera Jornada de Recerca de l'ICS Catalunya Central premia dos projectes anoiencs

Dos estudis anoiencs han estat premiats en la tercera edició de la Jornada de Recerca de l'ICS Catalunya Central, en què han participat 120 professionals i s'ha posat en relleu la importància de realitzar estudis de recerca, d'innovació i de transferència en el coneixement de la salut mitjançant la col·laboració de diferents entitats.

En total, en aquesta edició s'han concedit dos premis a les Millors Comunicacions, i han anat aparar a l'Anoia. El primer premi ha estat per a l'estudi «Avaluació qualitativa del contingut dels missatges com a aproximació a l'estalvi de visites presencials de l'eConsulta a la Catalunya Central», de l'equip d'atenció primària de Capellades, i conclou que l'eConsulta s'associa a l'estalvi de visites presencials. El segon ha estat per al projecte «Teràpia ocupacional en atenció primària: Programa d'Atenció Domiciliària», del CAP Vilanova del Camí, i sosté que la intervenció d'un terapeuta ocupacional pot augmentar la seguretat a les llars amb persones amb mancances.

A la jornada s'han presentat set experiències de col·laboració a més de 27 estudis, i s'ha atorgat la segona Beca Predoctoral.