Olesa fa una jornada de portes obertes per ensenyar la renovació de la piscina

Els veïns d'Olesa ja han pogut visitar la remodelació de la piscina coberta de la població, una obra que ha mantingut les instal·lacions tancades per un període més llarg del previst a causa del canvi d'empresa que havia guanyat el concurs per executar-les. Avui, també hi ha prevista una segona jornada de portes obertes. La piscina es posarà en funcionament el proper 30 de desembre. L'horari de les visites és de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre.

Els treballs de reforma han consistit en l'enderroc dels mòduls antics de vestidors i sala de màquines i la construcció d'un nou edifici que acull els vestidors per a la piscina d'hivern i d'estiu, i la sala de màquines, amb espai per aixecar una nova planta per a una futura sala de fitness.

També s'ha renovat completament l'accés a les dues piscines municipals, la coberta i la d'estiu. Ara la piscina té dos vestuaris per a abonats, quatre més per a grups i també un per a persones amb mobilitat reduïda i el personal de la piscina.