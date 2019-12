L'hospital d'Igualada formarà estudiants de la universitat

El departament de Salut, conjuntament amb la secretaria d'Universitats i Recerca, promourà que l'Hospital General d'Igualada sigui universitari durant el primer trimestre del 2020. Aquesta acreditació que ha d'aconseguir l'hospital permetrà que el centre hospitalari pugui acollir en pràctiques estudiants de graus sanitaris de la Universitat de Lleida, començant per Infermeria i Fisioteràpia.

D'entrada, la Universitat de Lleida, només en el campus d'Igualada, té unes necessitats formatives de pràctiques per a una seixantena de joves, 40 del grau d'infermeria i 20 del doble grau de Nutrició Humana i Fisioteràpia.

La conselleria de Salut va explicar ahir que està previst que el departament, la Universitat de Lleida i el Consorci Sanitari de l'Anoia firmin el conveni que ho farà possible. La consellera de Salut, Alba Vergés, remarca que amb aquesta iniciativa, que s'emmarca en un dels compromisos del Fòrum de Diàleg Professional, «s'aconsegueix fidelitzar professionals a Igualada», ja que es formaran en aquest centre i això els permetrà «conèixer com es treballa en un hospital comarcal».

En aquesta comissió a la qual fa referència la consellera Vergés s'han d'establir, entre d'altres, els actuals metges i personal sanitari que podran ser formats per ser professors per als alumnes igualadins de la Universitat de Lleida, haurà d'abordar també l'adequació necessària d'espais per a aquesta formació a l'interior de l'hospital i haurà d'establir els diners que s'aporten per tirar endavant aquesta part dels estudis universitaris i per satisfer els complements econòmics per al personal implicat en el projecte.

Ferran Badia, responsable del Campus Igualada de la UdL, s'ha mostrat «molt satisfet», perquè la formació a l'hospital completa l'oferta educativa que s'ofereix a la capital de l'Anoia. Badia ha agraït especialment el suport de la consellera de Salut, Alba Vergés, i d'Universitats, Àngels Chacón, que es dona el cas que totes dues són igualadines.

La negociació no està tancada, però un cop la consellera Vergés ha fet públic que l'acord es pot prendre en el primer trimestre del 2020, Badia confia que serà així, i que aquest és un senyal inequívoc del compromís.

Actualment, l'Hospital General d'Igualada, centre de referència per a la comarca de l'Anoia, dona servei a una població de més de 112.000 habitants. La voluntat de Salut és que «el màxim de proves es puguin quedar a l'Anoia i els ciutadans no s'hagin de desplaçar».