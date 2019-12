Olesa ofereix un parc de Nadal per als infants de la població dissabte i diumenge

L'Ajuntament d'Olesa obre avui les portes de la tercera edició de l'Escorxador Xics, la fira infantil de Nadal. Els infants hi trobaran inflables, jocs i tallers durant tota la jornada. Se celebra a l'espai polivalent de l'antic escorxador i l'entrada és gratuïta.

L'edició d'enguany arriba carregada d'il·lusió i diversió i, com sempre, amb l'objectiu que la mainada i les seves famílies en gaudeixin. A l'espai de l'Escorxador hi haurà activitats, jocs específics per als més menuts i també per als més grans, inflables i tallers variats de manualitats.

L'Escorxador Xics obre de les 11.00 a les 14.00 hores, i de les 17.00 a les 20.00 hores. Els menors de 8 anys han d'anar acompa-nyats. El regidor de Festes de l'Ajuntament d'Olesa, Jordi López, ha destacat la bona acollida dels darrers dos anys.