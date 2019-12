El Consell portarà l'escola de dansa al centre Mont-Àgora de Montbui

Una imatge del Centre Cultural Mont-Àgora de Montbui, on es traslladarà l'escola de dansa

L'Escola de Dansa del Consell Comarcal de l'Anoia deixarà la Casa de Cultura d'Igualada i es reubicarà al Centre Cultural Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui el proper mes de gener. Aquest trasllat, juntament amb el d'altres entitats, permetrà alliberar l'edifici igualadí i fer-hi les reformes necessàries pendents per adequar-lo a la normativa tècnica vigent.

El Consell Comarcal de l'Anoia i l'Ajuntament de Montbui ja han acordat les bases del trasllat, si bé s'acabaran de concretar amb un conveni que les dues institucions preveuen signar properament. El Consell també ha pivotat les converses amb altres institucions per poder fer efectius els canvis de la resta d'entitats que ho necessiten. I és que fins ara hi havia diversos col·lectius que feien un ús regular de la Casa de Cultura d'Igualada, situada al carrer de Sant Carles i que és propietat de la Generalitat però que gestiona el Consell Comarcal, i per això és qui es cuida de buscar altres alternatives en coordinació amb les entitats afectades.



Una obra pendent de fa temps

Ja fa anys que els informes tècnics indiquen la necessitat d'intervenir a la Casa de Cultura i actualitzar l'edifici per cenyir-lo al que marca la normativa vigent, de manera que el nou govern del Consell Comarcal ha pres ara la determinació de posar al dia aquestes instal·lacions.

La vicepresidenta de Serveis a les Persones del Consell Comarcal de l'Anoia, Carme Zaragoza, afirma que «per trobar una solució hem prioritzat t en tot moment el diàleg amb les entitats, perquè la prioritat era alterar el mínim possible la seva activitat i trobar una sortida realment efectiva». En aquest sentit, apunta que «hem buscat les garanties perquè totes puguin continuar la seva activitat de manera segura i sense dificultats», i agraeix «el gran esforç» que han fet.

Per la seva banda, el conseller comarcal de Cultura a l'Anoia, Rafael Galván, recorda que «des del govern del Consell Comarcal hem pres una decisió necessària que no es podia ajornar més temps amb els informes tècnics que teníem sobre de la taula i assumim el deure i la responsabilitat de posar al dia un equipament absolutament necessari com és la Casa de Cultura».

Ara que ja té encarrilada la solució per al trasllat de les entitats que feien ús de la Casa de Cultura d'Igualada, el Consell Comarcal de l'Anoia començarà la recerca de recursos i la implicació d'altres administracions per poder portar a terme les obres de reforma de l'edifici.