Olesa recupera avui el trànsit complet a l'eix central

L'avinguda de Francesc Macià d'Olesa recuperarà aquest dilluns, 23 de desembre, els dos sentits de la circulació entre els car-rers de Mallorca i Jacint Verdaguer, un cop pràcticament enllestits els treballs de remodelació de la que és la principal artèria viària del municipi. Serà a partir de dimarts, 24 de desembre, quan la línia de bus Olesa-Barcelona que ofereix Monbús recuperarà les parades a l'avinguda, a tocar del carrer d'Alfons Sala per a les anades, i just abans d'arribar a la plaça de l'Oli, a les tornades. Transports Generals d'Olesa manté la parada al carrer d'Anselm Clavé.

Ara, l'espai central de l'avinguda Francesc Macià passa a ser una «zona pacificada», segons fonts municipals, que han explicat que la intervenció pretenia «crear uns espais més amples, de voreres més aptes per al vianant, tenint en compte que, en ser un eix comercial, és el punt del municipi on hi ha més trànsit de persones a peu». Recuperats els dos sentits de circulació a partir d'aquest dilluns, 23 de desembre, a mig matí, la mobilitat a la zona presentarà alguns canvis. S'elimina el gir a l'esquerra per guanyar amplada a les voreres i fluïdesa del trànsit, alhora que s'eliminen riscos. Per tant, en sentit Closos, no es podrà girar per baixar pel Passeig del Progrés; i en sentit contrari, no es podrà girar per pujar per Jacint Verdaguer.

A més, es canvia de sentit un tram del carrer d'Alfons Sala (a tocar de la plaça de Catalunya) per facilitar l'accés a l'aparcament subterrani, que s'haurà de fer des de l'avinguda. De fet, en aquest tram de carrer només es podrà passar amb vehicle per accedir a l'aparcament subterrani o a la zona de càrrega i descàrrega, així com els vehicles autoritzats.

Un cop oberta la doble circulació, també es reduirà la presència de busos a l'avinguda, ja que es mantenen els recorreguts i la parada de Transports General d'Olesa (TGO) que passen pel car-rer d'Anselm Clavé. De TGO també es torna a introduir la parada de la línia d'Esparreguera que hi havia a la rotonda davant l'escola Povill.

Pel que fa a la línia Olesa-Barcelona de Monbús, a partir de dimarts, 24 de desembre, se suprimeix la parada per als trajectes d'anada que hi havia al carrer Colom i es recupera la que hi havia a Francesc Macià amb Alfons Sala. Per als trajectes de tornada, la parada se situa també a l'avinguda, al tram que hi ha just abans d'arribar a l'altura de la plaça de l'Oli.



Prioritat per al vianant

Amb les obres de remodelació, l'avinguda de Francesc Macià canvia totalment la seva distribució i passa a ser de plataforma única en el tram comprès entre els carrers de Mallorca i Jacint Verdaguer, es destinen sis metres per als dos carrils de circulació i sis metres més per a les voreres.

Els dies previs a Nadal s'han plantat diversos arbres a la plaça de Catalunya, just al cantó que dona a l'avinguda de Francesc Macià. A la vorera de la banda de la plaça de Catalunya també s'hi han instal·lat nous bancs, que resten protegits per la resta d'elements de mobiliari urbà, com la filera d'arbres i, en breu, papereres i pilones. Tots aquests elements estan concebuts com a elements dissuasius per propiciar que els conductors circulin a poca velocitat. De fet, la disposició d'aquests elements i la configuració de la calçada fan un efecte visual adreçat a que els conductors redueixin la velocitat sabent que accedeixen a una zona de prioritat per al vianant.

D'altra banda, la intervenció a la plaça de Catalunya ha permès solucionar els problemes de filtracions que deterioraven l'estructura de l'aparcament que hi ha, i eliminar les barreres que suposaven el parterre frontal i les baranes laterals. La incorporació d'arbrat i pèrgoles a l'avinguda i a la plaça oferiran més confort visual, però també espais d'ombra i frescor, que milloraran l'experiència en els itineraris a peu i crearan espais més acollidors.