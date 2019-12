El govern en minoria de Bloc Olesà suma a l'equip el regidor de Junts

El Bloc Olesà, que estava governant en minoria des de l'inici del mandat, i Junts per Catalunya d'Olesa van signar ahir un acord de govern fins al 2023. Amb el pacte, el regidor de Junts per Catalunya, Domènec Paloma, entra a formar part de l'equip de govern, que passarà a tenir 9 integrants, els 8 regidors i regidores del Bloc Olesà i el regidor de Junts per Catalunya. L'acord contempla que Paloma es faci càrrec de la cartera d'Esports, a partir del mes de gener.

L'acord entre Bloc Olesà i Junts no variarà de manera important les majories a Olesa en aquests moments. Si fins a ahir la relació era de 8 regidors al govern i 13 a l'oposició, ara la situació serà més anivellada, 12 a 9, però també amb grups a l'oposició. Després del pacte, queden fora del govern PSC (amb quatre regidors), ERC (amb tres), Ciutadans (també amb tres) i dos de la CUP. Una agrupació heterogènia que té difícil actuar en bloc.

Segons ha destacat l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, l'acord de govern és fruit de les nombroses reunions mantingudes entre ambdues formacions des de l'inici del mandat, el mes de juny passat, tant per a l'elaboració de la proposta d'ordenances fiscals i el pressupost per al 2020, com per establir prioritats a les inversions i el Pla d'Acció Municipal.

L'alcalde, ideològicament distant de Junts, va explicar ahir que des de l'inici del mandat «vam deixar les portes obertes a formar un equip de treball que, més enllà de sigles de partits, tingués Olesa sempre a l'objectiu».

Per la seva banda, Domènec Paloma va destacar que «hem trobat molts punts de coincidència amb el pla d'acció del Bloc Olesà i per aquesta raó vam rebre gratament la seva proposta de treballar conjuntament per a Olesa». Tots dos van coincidir en dir que a les dues formacions els ha unit «la voluntat de servei públic i de treballar en equip».

La signatura oficial de l'acord va tenir lloc ahir al migdia a l'Ajuntament d'Olesa. Van rubricar el pacte l'alcalde, Miquel Riera, i el regidor de Junts per Catalunya i actual president de la formació, Domènec Paloma. Del grup municipal del Bloc Olesà també hi eren presents la primera tinenta d'alcaldia, Eva Creus; i el segon tinent d'alcaldia, Jordi Martínez. Dos membres de la formació dels post-convergents van acompanyar Domènec Paloma. Van ser acompanyats per dos membres de l'executiva del partit, Xavier Aiguadé i Ferran Cerdeira.

Durant la signatura de l'acord de govern, les dues formacions han manifestat que malgrat que aquest pacte no suma la majoria absoluta, sí que fa palesa «la voluntat negociadora i pactista» d'ambdues forces polítiques, que asseguren treballar per enfortir encara més el consens municipal.