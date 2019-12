El tanatori de Calaf queda en mans de Gestió i Serveis Funeraris

L'empresa Gestió i Serveis Funeraris SL té la concessió per fer el servei de tanatori de Calaf. El ple de la població de l'Alta Segarra ha aprovat el que es coneix com a «concessió per a l'ús privatiu d'un bé de domini públic per a la construcció i explotació d'un edifici destinat a tanatori» en el darrer ple municipal. L'empresa Gestió i Serveis Funeraris dona cobertura a gairebé una trentena de tanatoris municipals.

L'adjudicació es va aprovar amb els quatre vots a favor de Junts per Calaf (JxC) i els dos del Grup d'Independents per Calaf (GIC). Jaume Simó, portaveu del GIC, va manifestar que estan «molt contents» que per fi es pugui tirar endavant aquest servei tan necessari per Calaf. Per la seva banda, Junts per Catalunya Calaf (Junts) es va abstenir.