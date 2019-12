Olesa tria els cinc projectes votats per veïns per fer millores al municipi

La millora del pati de l'escola Sant Bernat, més ombra als parcs infantils, l'eliminació de barreres arquitectòniques al municipi, la millora de la carretera de la Puda i adequar un espai per a la pràctica de la gimnàstica artística i rítmica són els projectes més votats en els pressupostos participatius d'inversions d'Olesa de Montser-rat impulsats des del consistori i que enguany han tingut una alta participació.

El procés de votacions s'ha fet a través de la plataforma A Olesa Decidim. També es preveu una dotació, com a accèssit, per desenvolupar en part la proposta d'adequar un espai per a la pràctica de la gimnàstica artística i rítmica. Un total de 850 persones han participat en el procés de votacions del projectes inclosos dins els pressupostos participatius, de les quals 779 persones han participat amb vot efectiu.

Del total de 23 propostes candidates s'havien de votar, per persona, quatre projectes, i si no m'emetien tots quatre vots, no quedaven validats. Per aquesta raó, de les 850 persones participants només han estat vàlids els vots de 779.

Dels 200.000 euros de dotació pressupostària per a aquests projectes, es podien destinar com a màxim 50.000 euros a inversions; la resta, 150.000 euros, s'havien de destinar a via pública.



Idees menors de 50.000 euros

Cada proposta havia de tenir com a màxim un pressupost de 50.000 euros, per no concentrar tota la partida en un únic projecte.

Els tres projectes més votats de via pública han estat crear més ombra als parcs infantils (amb 269 vots), l'eliminació de barreres arquitectòniques (amb 230 vots) i la millora de la carretera de La Puda (amb 171 vots).

En l'apartat d'equipaments, el projecte més votat ha estat el de millora del pati de l'escola Sant Bernat (amb 283 vots), tot i que, com que està pressupostat en uns 40.000 euros, també es preveu poder destinar uns 10.000 euros al segon projecte d'inversió en equipaments més votat, que ha estat adequar una sala, local o nau per realitzar gimnàstica artística i rítmica.



Temps per materialitzar-los

L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, i la tècnica de Participació Ciutadana, Montse Muñoz, s'han mostrat «molt satisfets» per la participació que hi ha hagut en el procés participatiu d'inversions, «sobretot tenint en compte que la participació requeria l'esforç de registrar-se al portal A Olesa Decidim». Miquel Riera ha demanat un temps als veïns per poder executar els projectes presentats i seleccionats, perquè les idees votades tinguin el seu projecte tècnic per poder-les portar a terme en els propers mesos.

En tot cas, aquest projectes es considera que han de poder ser executables en els mesus següents a la votació que han dut a terme els veïns, per tant, durant l'any 2020.

En total s'hi havien presentat 23 projectes, que es van poder votar del dia 2 al 20 de desembre. Els resultats es poden consultar al portal Olesa Decidim, a decidim-olesademontserrat.diba.cat.