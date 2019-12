Òdena organitza els joves de la recollida de cartes als Reis i la cavalcada

El municipi d'Òdena es prepara per rebre a partir de l'1 de gener els patges reials Jafsin i Fahem perquè els més petits de casa els entreguin les cartes dirigides als Reis Mags d'Orient. La salutació de l'alcaldessa, Maria Sayavera, als patges reials i el lliurament de les cartes es farà al pavelló esportiu Mestre Vila Vell, a partir de 2/4 d'1 del migdia a Òdena, i al Centre Cívic del Pla d'Òdena, a partir d'1/4 de 2 del migdia al Pla d'Òdena.

L'Ajuntament d'Òdena ha convocat tots els patges i patgesses majors de 15 anys que hi vulguin participar al camp de futbol municipal La Sort, a partir de 2/4 d'11 del matí.

La data més esperada pels nens i nenes serà la nit del 5 de gener, amb l'arribada dels Reis Mags d'Orient per la carretera de Can Macià, a partir de 2/4 de 7 del vespre. A Òdena, després d'un recor-regut pels carrers principals tindrà lloc a la plaça Major la recepció oficial de Ses Majestats els Reis d'Orient i, seguidament, es farà el repartiment dels regals per als més menuts. Al Pla d'Òdena i a Sant Pere, la cavalcada arrencarà a partir de les 7 del vespre, es farà tota seguida i en acabar començarà el repartiment de regals per tot el barri.



Patges reials

Les patgesses i els patges de 8 a 15 anys participaran durant les cavalcades muntats a les carrosses, i els majors de 16 anys podran fer entrega dels regals i paquets als infants i famílies.

El punt de trobada dels patges participants en l'arribada dels Reis Mags d'Òdena i la cavalcada del Pla d'Òdena serà al camp de futbol municipal La Sort, a partir de les 3 de la tarda del dia 5 de gener.