Relleu en la recollida de joguines d'Olesa perquè tots els nens tinguin els seus Reis

Creu Roja Baix Llobregat Nord es fa càrrec de la campanya de recollida de joguines a Olesa, després que els integrants de l'entitat «La campanya del somriure» hagin decidit plegar veles. El relleu en l'organització vol garantir, per una banda, que cap dels nens de famílies amb necessitats econòmiques o socials es quedi sense tenir els seus regals de Reis. Al mateix temps, però, es canvia el sistema, perquè Creu Roja fa a Olesa el mateix sistema que ha aplicat en altres poblacions on du a terme la campanya «Cap nen sense joguina».

La recollida que duen a terme els voluntaris de Creu Roja va començar el 23 de desembre i tindran continuïtat avui, dia 27, i demà, 28. Els dos dies estarà obert de 10 del matí a 1 del migdia, a la Casa de Cultura. També es podran fer els donatius els dies 30 i 31 de desembre, de 10 del matí a 2 del migdia. En aquest cas, al local del Casal (carrer Metge Carreras, 90).

Creu Roja del Baix Llobregat Nord s'encarrega des d'enguany de la recollida que durant 37 anys ha fet «La campanya del somriure». Aquesta era una entitat que pràcticament tenia com a finalitat única la recollida de joguines. De fet, el relleu ha estat més viable perquè les dues entitats ja col·laboraven. L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat segueix col·laborant en la campanya, amb una subvenció de 2.000 euros.

En total, al municipi d'Olesa hi ha una vuitantena de famílies que es beneficiaran de la campanya de recollida de joguines. Les persones que ho vulguin poden col·laborar-hi aportant joguines noves, no bèl·liques ni sexistes.

Es beneficiaran de la campa-nya nens i nenes fins a 12 anys. A banda de joguines, que es demana que siguin noves, es pot aportar contes infantils i novel·les juvenils. Hi tenen cabuda tot tipus de joguines, sempre que no siguin de caire bèl·lic. Des de Creu Roja es demana que, si és possible, s'opti per joguines o jocs que es puguin compartir en família.

L'Ajuntament d'Olesa ha fet públic el seu agraïment «a la tasca que, de manera desinteressada i intensa, han realitzat els voluntaris i voluntàries de la Campanya del somriure els darrers 37 anys, per fer possible que tots els nens i nenes d'Olesa poguessin tenir una nit màgica de Reis, malgrat les dificultats socials i econòmiques».