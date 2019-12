Igualada manté el preu de l'aigua tot i que ara en compra de la Llosa

La capital de l'Anoia començarà a rebre aigua que prové de la Llosa del Cavall, al Solsonès, a partir de l'1 de gener. L'empresa que presta el servei a Igualada, Aigua de Rigat, podrà captar aigua de l'aqüífer Carme-Capellades, com fins ara, o bé agafar-ne de la Llosa. Deixar la captació de Carme-Capellades allibera de pressió aquesta reserva subterrània que sovint és insuficient per satisfer les necessitats de la part de la comarca més densament poblada. El canvi serà progressiu.

A curt termini, des del departament de Territori es preveu que una quinzena de municipis de la zona es connectin a la nova canonada. Un dels pobles que més patia per l'abastiment d'aigua, Castellolí, i que fins i tot requeria sovint portada d'aigua amb camió cisterna, ja fa mig any que està connectat a la nova xarxa.

La connexió que farà arribar aigua entre la Llosa del Cavall i Igualada serà una realitat a partir de l'1 de gener. La nova infraestructura, de 76 quilòmetres, farà que la comarca disposi d'una «triple garantia en el subministrament d'aigua», segons va destacar ahir el conseller de Territori, Damià Calvet. D'una banda, la connexió que es posa en marxa de la Llosa del Cavall i, de l'altra, el sistema Ter Llobregat i l'aqüífer Carme-Capellades. El conseller també va assenyalar la bona qualitat de l'aigua que arriba de la Llosa, sense tanta quantitat de calç.

L'alcalde d'Igualada es va mostrar molt satisfet de la nova infraestructura i va assegurar que Carme-Capellades patia una sobreexplotació. Ara, amb l'obra de connexió de la Llosa del Cavall s'assegurarà l'arribada de l'aigua a la ciutat per als propers anys. Malgrat que l'obra es podria haver tirat endavant abans, Castells va explicar que fa anys que es negocia per tancar un bon tracte. De fet, el batlle va afirmar que malgrat el canvi, no hi haurà augment del preu de l'aigua per als ciutadans.

Alguns municipis de la zona no estaven connectats a cap xarxa supramunicipal i han patit greus problemes d'abastament d'aigua. El cas més paradigmàtic és Castellolí. El seu alcalde, Joan Serra, explicava que fins i tot ha calgut que camions amb cisternes els fessin arribar l'aigua, no només en l'època de l'estiu, quan podria sembla el més habitual, sinó que també ho han necessitat en ple mes de novembre.



Castellolí ja beu de la Llosa

Castellolí ja fa sis mesos que funciona amb l'aigua que arriba de la Llosa del Cavall i la satisfacció és molt gran. Més enllà del fet de poder tenir assegurada la disponibilitat de l'aigua, el batlle ha explicat que la qualitat també ha millorat notablement. Fins ara, el seu punt d'abastament era un pou del poble, l'aigua del qual havien de tractar. Ara, l'aigua ja arriba al poble tractada i organolèpticament també té millor sabor. Malgrat el salt qualitatiu que ha experimentat el municipi, el pou municipal segueix funcionant cada dia durant quinze minuts, cosa que permet que la infraestructura no caigui en desús per si mai tenen una urgència i l'han d'utilitzar.

Castellolí és un poble de 600 habitants situat en un punt estratègic de l'Anoia. Això fa que sigui atractiu per a les empreses, que tenen les principals vies de transport molt a prop. No obstant això, fins ara el polígon de Castellolí estava buit perquè la manca d'aigua era un handicap per a les companyies que s'hi volien instal·lar.



Capellades no s'hi apunta

Els qui viuran una mica més alleugerits a partir d'ara són els habitants de Capellades. Marc Castells animava ahir la resta de municipis perquè es connectin a la xarxa. Amb tot, l'alcalde de Capellades, Salvador Vives, de moment no es planteja sumar-s'hi. Per ara, Vives diu que la seva aigua continuarà arribant de l'aqüífer Carme-Capellades.