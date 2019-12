El patge Faruk arriba a Igualada i la recorre aclamat per petits i grans

La festa dels Reis d'Orient d'Igualada va començar aquest dissabte amb la tradicional arribada del patge Faruk al pavelló de les Comes. Els dos poliesportius es van omplir de gom a gom i el patge va ser rebut amb nombrosos crits i aplaudiments tant dels nens i nenes que van assistir-hi com també dels adults.

Abans, però, a 2/4 de 7 de la tarda, va començar el festival infantil, amenitzat pel Grup La Cremallera, que va fer ballar els més petits abans que arribés el patge. Seguidament, a les 8 del vespre va entrar el patge Faruk al pavelló. L'emissari dels Reis d'Orient va veure com grans i petits esperaven la seva arribada, un moment que també va ser protagonitzat per la coral infantil d'Igualada Gatzara, que va cantar la seva cançó: Benvingut, patge Faruk».

Un cop allà el patge va fer un discurs en què va donar les gràcies per la rebuda i va explicar alguns dels valors que havien de seguir tots els infants que volguessin regals per Nadal. Amb tot, també va fer la mostra dels llibres blanc i negre que tradicionalment l'acompanyen allà on va. Al llibre blanc Ses Majestats els Reis d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, tenen apuntats els noms dels nens i nenes que s'han portat bé i en el negre els que no han fet bondat. Enguany només va llegir alguns dels noms que apareixien al llibre blanc, i no els del negre, perquè els infants encara tinguessin temps a rectificar fins al proper dia 5 de gener.

Un cop va haver acabat el parlament, va baixar fins a la pista i va convidar els nens i nenes a parlar amb els patges abans de marxar. Ara, a partir del 31 de desembre fins al dia 4 de gener s'emetran els missatges radiofònics del patge Faruk, a través de l'emissora de Ràdio Igualada i el lliurament de cartes tindrà lloc el dia 1 de gener al Teatre Municipal de l'Ateneu, de 2/4 d'11 del matí a 2/4 de 3 del migdia. La recepció de paquets serà a l'avinguda Mestre Muntaner 99, els dies 2,3 i 4 de gener.

Finalment, el dia 5 de gener Ses Majestats els Reis Mags d'Orient arribaran a Igualada, seran rebuts per les autoritats locals, en què també es preveu la presència de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga. La rebuda tindrà lloc al passeig Verdaguer, cantonada amb el carrer Joaquima Vedruna. La cavalcada començarà a les 6 de la tarda.