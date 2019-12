Els infants de Vilanova del Camí demà donaran les cartes al patge Makalí

El patge Makalí serà demà, dia 1 de gener, serà a Vilanova del Camí per recollir les cartes que els infants escrius perquè el proper dia 6 els Reis arribin carregats de joguines. La festa començarà a les 11 h del matí a Can Papasseit i el patge anirà acompanyat d'emissaris reials.

Enguany l'Agrupació Cultural i Recreativa de Vilanova del Camí intentaran escurçar una mica la matinal i tancaran la cua a les 2 del migdia. L'accés serà com el de l'any passat, per la plaça de Can Papasseit, ja que, segons explica Manuel Ocaña en nom de l'entitat, «l'any passat va funcionar molt bé; al sol l'espera es va fer més agradable». També,continuaran cobrant un euro per infant, una col·laboració que permet a l'entitat continuar sufragant les despeses de la festa, juntament amb les aportacions de les botigues i l'ajut de l'Ajuntament vilanoví.

La festa de Reis va arrencar amb l'arribada del patge Makalí al Saló de la Infància, dissabte passat. Can Papasseit es va omplir d'infants en la recepció del patge Makalí. Enguany, a més, l'emissari reial va agrair la calorosa benvinguda musical que li van fer els nens i nenes que van voler participar en la interpretació de l'himne del patge Makalí.

El patge està centrat ara en els preparatius de l'arribada màgica que aquest any és encara més especial, perquè es compleixen 50 anys de l'organització de la cavalcada de Reis per part de l'Agrupació Cultural i Recreativa.

Aquests dies ja s'han avançat algunes novetats de la festa, com per exemple l'estrena de l'himne dels Reis de Vilanova del Camí -fins ara només el tenia el patge Makalí- i també la confecció d'un nou vestuari per a Ses Majestats.

El patge va advertir els infants que els Reis també poden portar carbó, si hi ha conductes inadequades. La comissió repartirà ventalls amb l'himne de la cavalcada per cantar, conjuntament a Ses Majestats els Reis de l'Orient, i entrar en el Llibre Blanc.