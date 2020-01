Olesa diu que l'augment del valor cadastral farà que la variació sigui suau

Olesa de Montserrat és entre els 184 ajuntaments catalans que s'han adreçat a l'oficina del Cadastre per revisar els valors de les finques del seu municipi. L'alcalde de la població, Miquel Riera, explica que la petició es va fer per no tornar a tenir un increment sobtat dels valors, com va passar el 2015. Aleshores, després d'un anys de congelació, segons ha explicat Riera, la proposta de l'Oficina del Cadastre era un increment del 30%, que després d'una negociació es va traduir en un increment durant tres exercicis del 10% cada any.

Riera va esmentar que l'oficina cadastral és la que fa la proposta de variació de valors als ajuntaments, i que la referència és que la quantitat aplicada s'adigui, aproximadament, al 50% del valor real de mercat.

Aquest valor cadastral és la base sobre la qual, posteriorment, els ajuntaments calculen l'impost sobre béns immobles (IBI) del seu municipi, que és un dels impostos que més recursos aporten als consistoris. Cada ajuntament té la possibilitat de fer un increment sobre el valor de referència, o, fins i tot, d'aplicar percentatges que facin decréixer l'import respecte l'any anterior.

En el cas d'Olesa, el compromís del grup de govern, segons el mateix Riera, és per fer que durant els quatre anys de mandat no hi hagi un increment del conjunt dels impostos per sobre de l'increment de l'IPC.

Riera també assegura que la revaloració que es fa per al 2020 dels valors del cadastre està a l'entorn del 3% i entén que «no és una variació d'impacte important».