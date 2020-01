Òdena crea un espai propi de trobada per als joves de la població

Òdena ha creat un local propi per a l'Espai Jove, un punt d'informació i trobada per a aquest sector de la població del municipi. El servei s'oferirà a partir de dilluns a l'edifici de l'antic consultori mèdic del municipi, al carrer de Verdaguer número 8, al qual s'han fet tasques de manteniment i de millora per adaptar-lo a les noves necessitats. L'equipament, destinat a joves dels 11 als 16 anys, obrirà de dilluns a divendres de 17 a 19.30 h en aquesta nova ubicació.

Les àrees de Joventut i d'Educació de l'Ajuntament d'Òdena, segons han explicat fonts municipals, han considerat que calia que aquest Espai Jove tingués un lloc de trobada i relació exclusiu, fet que afavoriria també la creació de vincles amb els dinamitzadors. També consideren important dotar l'Espai de la infraestructura i els recursos necessaris per oferir eines que potenciïn l'autonomia personal i fomentin la participació dels joves en la vida col·lectiva municipal.

Un altre factor que ha propiciat el trasllat, segons les mateix fonts, és la proximitat de la nova ubicació amb la zona educativa, la biblioteca i l'escola. «Així, els alumnes dels cursos de cicle superior podran gaudir d'aquest servei, fora de l'horari escolar, amb el suport i acompanyament necessari per a una millor adaptació a l'institut», expliquen els responsables del servei.

Fins ara l'Espai Jove d'Òdena era ubicat a la sala polivalent de l'Espai Cultural i Recreatiu del municipi, a l'avinguda de Manresa, que compartia amb diverses entitats i en el qual es feien diferents activitats culturals.