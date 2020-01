Martorell mostrarà a TV3 una cavalcada de 21 carrosses

La cavalcada de Martorell serà la referència de l'arribada dels Reis a Catalunya per als milers de telespectadors que mirin TV3. L'esperada arribada de Ses Majestats d'Orient al municipi martorellenc serà retransmesa per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en un programa especial presentat pels periodistes Eloi Cordomí i Ester Bertran.

L'inici de l'itinerari tindrà lloc a 2/4 de 6 de la tarda, des del Pont del Diable. Allà, els Reis seran rebuts per les autoritats locals, el Patronat de la Cavalcada de Reis de Martorell i les nadales de la Coral Ars Nova. Tot seguit, es dirigiran fins a la Casa de la Vila per saludar els veïns i veïnes des del balcó del consistori. Finalment, s'iniciarà la cavalcada pels carrers del municipi fins a arribar a la rambla de les Bòbiles, on Ses Majestats recolliran les cartes dels infants.

La cavalcada tindrà un element més que l'any passat, en total 21: les carrosses dels reis Melcior, Gaspar i Baltasar, del Patge Viu Viu, de la Fada Estel i les carrosses infantils temàtiques; la Fàbrica de Joguines, el Tren de Vapor, l'Edat de Gel (Ice Age) o els Lego. Les bandes de música i grups d'animació i els vehicles d'assistència i de seguretat obriran i tancaran la desfilada.

L'Ajuntament, principal organitzador d'aquest esdeveniment, destaca la feina dels més d'un centenar de voluntaris i col·laboradors del Patronat de la Cavalcada que hi participen. El consistori destaca les entitats i institucions que fan possible aquesta cavalcada i l'interès de la televisió pública del país.