Els Reis arribaran a Olesa en un tren màgic i els espera una gran rebuda a la vila

La rebuda dels Reis a Olesa es farà demà a partir de les 6 de la tarda, sortint de la plaça del Doctor Fleming, davant l'estació, fins a on arribaran els Reis en un tren màgic. Tot seguit, arrencarà la cavalcada que finalitzarà a la plaça Catalunya, on l'alcalde els entregarà la clau que obre les portes de totes les cases d'Olesa.

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha explicat que ja ho té tot previst per rebre Melcior, Gaspar i Baltasar, enguany novament amb una cavalcada renovada. Serà possible gràcies a les sis car-rosses acompanyades d'altres vehicles de la comitiva muntades per l'Ajuntament, a més de diferents comparses a càrrec d'entitats de la vila. Com és habitual, a la cavalcada es donaran centenars de quilos de caramels.

La rebuda als Reis es farà amb un espectacle de música i llum a la façana de l'estació. Serà al punt de les 6 de la tarda, i tot seguit, els Reis, després de saludar les persones congregades davant de l'estació, es dirigiran a les seves car-rosses.

La cavalcada l'encapçalarà el camió de l'Escola Municipal de Música, seguit de la unitat mòbil d'Olesa Ràdio, que retransmetrà tota la cavalcada; el camió de l'àngel, les Majorettes d'Olesa de Montserrat, i just darrere, la car-rossa del Patge Viu-Viu i la seva comparsa. Tot seguit aniran, per ordre, les carrosses dels tres reis, Melcior, Gaspar i Baltasar, acompanyats per les seves comparses i la batucada de l'Escola Municipal de Música. La comitiva continuarà amb dues carrosses de fantasia, una d'elles amb el carbó, i per tancar la comitiva, els vehicles de serveis (ADF, Protecció civil, neteja i policia).

Per evitar problemes, l'Ajuntament demana que els nens no s'acostin a les carrosses.