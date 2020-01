Baltasar recorda les 125 cavalcades d'Igualada i destaca la il·lusió dels infants

Els Reis Mags han despertat, un any més, la curiositat de centenars de nens i nenes en la seva visita a Igualada. Una estada curta, però intensa, amb una gran rebuda. En coincidir amb la celebració dels 125 anys de l'organització de la cavalcada d'Igualada, els organitzadors d'aquesta recepció a Ses majestats han estrenat una nova carrossa, amb un estel modern, que simbolitza el guiatge per als reis.

Igualada té una cavalcada especial, diferenciada de la majoria. A la capital de l'Anoia prenen un especial protagonisme els patges, aquest diumenge més de 900, perquè ells són els que s'enfilen pels balcons i finestres per repartir més de 2.000 paquets de jocs i joguines que diumenge han transportat en una trentena de camions.

Aquest aniversari va fer coincidir a Igualada una àmplia representació del govern de la Generalitat. Per una part, les dues consellers igualadines, Alba Vergés (ERC) i Maria Àngels Chacón (Junts), que no es van voler perdre la festa, però també la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga (Junts), que era la convidada d'honor de l'edició d'enguany, i el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch (ERC), que va acompanyar la titular de Sanitat, Vergés. Entre les autoritats representades no s'hi va veure a la diputada Carolina Telechea, la número 2 del grup parlamentari al Congrés, que fins al migdia va ser a la cambra espanyola participant en el debat i primera votació de la sessió d'investidura del socialista Pedro Sánchez.