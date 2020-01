Esparreguera pren mesures de trànsit per fer possible la visita dels Reis

El dispositiu que ha preparat la Policia Local d'Esparreguera amb motiu de la cavalcada de Reis comportarà el tall de l'avinguda de Francesc Macià i restriccions a l'avinguda de Francesc Marimon des de les cinc de la tarda fins a les nou del vespre, aproximadament. Pel que fa a l'aparcament, les restriccions tindran lloc a partir de diumenge a les dues del migdia. El transport públic també es veurà afectat i les línies d'autobús d'Esparreguera-Olesa, Esparreguera-Martorell i Esparreguera–Barcelona modificaran les seves parades en la franja horària afectada. La festa dels Reis és de les més participades de la població i té lloc al centre del nucli urbà.

La comitiva dels Reis d'Orient passarà per un total de tretze car-rers i tres places, però amb afectacions diferents. Per exemple, a l'avinguda de Francesc Macià s'hi permetrà l'estacionament perquè l'amplada de la via permet el pas de la cavalcada sense dificultats, però, en canvi, serà necessari retirar els vehicles en els carrers més estrets.

Pel que fa als talls de trànsit, es faran des d'una hora i mitja abans de l'inici de la cavalcada, a partir de les cinc de la tarda. Els carrers s'aniran reobrint a mesura que la cavalcada passi i l'afluència de públic minvi.