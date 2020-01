Igualada imposa la tradició enfront de la campanya de tenir reis negres de veritat

Tres de cada quatre capitals de comarca catalanes tindran un rei Baltasar representat per una persona de pell negra a la cavalcada de Reis. Són 32 de 43 capitals, vuit més que l'any passat, segons un informe de l'organització Casa Nostra, Casa Vostra. Reus, Girona, Valls, Cervera, Solsona, Tremp, Móra d'Ebre i Moià són les capitals que tindran Baltasars d'origen negre. A la demarcació de Barcelona, el 84,6% de les capitals tindran un Baltasar de pell negra, a Girona el 75%, a Lleida el 58,3% i a Tarragona el 80%. Pel que fa a Barcelona, 11 de les 13 capitals de la demarcació tindran un rei Baltasar de pell negra. Les úniques excepcions són Igualada i Berga. Aquesta última, però, s'ha compromès a «reformar la cavalcada de cara al 2020», segons ha apuntat Casa Nostra, Casa Vostra en un comunicat. Igualada, de moment, es manté ferma sense fer cas de la campanya. Enguany hi haurà una àmplia representació del Govern català. Han anunciat la seva assistència les dues conselleres igualadines, Alba Vergés i Àngels Chacón. ERC hi ha convidat el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, i l'Ajuntament, la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga.