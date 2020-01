La targeta moneder s'imposa en l'ajuda social a Esparreguera

Esparreguera deixarà d'oferir lots alimentaris a través del Banc d'Aliments i farà l'atenció a les famílies amb necessitats d'ajuda social a través, entre d'altres programes, d'una targeta moneder. Amb aquest objectiu el consistori ha augmentat en els pressupostos del 2020 la partida del Programa d'Aliments, que puja fins als 175.000 euros, el 16% més que l'any anterior (el 2019 va ser de 150.000 euros).

Amb la targeta moneder, Serveis Socials assigna una quantitat de diners que permet als usuaris realitzar la seva compra en un establiment determinat, així s'evita l'estigmatització i se'ls permet accedir a una varietat més gran de productes. Aquest instrument va començar a implementar-se a la vila el novembre del 2017 i, a finals de l'any que ve, quan es torni a licitar el servei, s'ampliarà per cobrir les necessitats de més usuaris.

La coordinadora de l'Àrea de Drets Socials i Ciutadania de l'Ajuntament d'Esparreguera, María Vallejo, ha explicat al web municipal que «hi ha tres motius que ens han fet prendre aquesta decisió: el primer és que el Programa d'Aliments de la Unió Europea, que és el que proveeix de productes el Banc d'Aliments, finalitzarà en els propers anys; el segon és que el local on actualment es fa el repartiment no compleix amb els requisits per a aquesta funció perquè no té sala d'espera adjacent per garantir la privacitat; i el tercer és perquè així s'evita l'estigmatització dels usuaris».

El pressupost municipal per al 2020, aprovat a finals del mes de desembre, reflecteix la modificació de la partida d'ajuts socials per a polítiques d'ajuts alimentaris, ja que desapareix la partida del contracte de gestió del Programa d'Aliments de la UE, que el 2019 era de 16.800 euros, i s'amplia la partida del Programa d'Aliments, que passa dels 150.000 euros dels comptes del 2019 als 175.000 previstos per al 2020.

El 2018 a Esparreguera hi havia 241 unitats familiars que ja disposaven de targeta moneder. Ara l'objectiu del consistori és incrementar la cobertura d'aquest servei «perquè potencia la normalització i dona més llibertat a les persones usuàries que, d'aquesta manera, poden accedir a més aliments i adquirir productes més adaptats a les seves necessitats». Els lots que es reparteixen en el Banc d'Aliments només distribueixen productes secs i de llarga durada, en canvi la targeta moneder permet accedir també a producte fresc, d'higiene i de neteja. El novembre del 2020 finalitzarà la pròrroga del contracte existent de servei de targeta moneder amb Caprabo -escollida mitjançant un contracte negociat després d'un primer concurs públic desert- i es farà una nova licitació.