Olesa suspèn llicències urbanes fins que no hi hagi un nou POUM

Olesa de Montserrat comença el 2020 amb la suspensió de llicències en 16 sectors del municipi per evitar que hi hagi un procés d'especulació urbanística durant el procés d'aprovació del nou Pla d'Ordenació Urbana. En el darrer ple del mes de desembre es van aprovar els terminis de suspensió de llicències que s'apliquen a partir d'aquest gener.

Després de l'elaboració d'un primer document de bases, del procés de participació ciutadana i de la presentació de l'avanç del POUM, l'Ajuntament va fer una primera suspensió de llicències d'obres de parcel·lació de ter-renys, edificació, reforma, rehabilitació i enderroc de construccions en indrets urbanitzables que no s'havien desenvolupat.

Els llocs afectats són la zona inferior del barri de la Central, el pla parcial de Can Carreras, la zona industrial ubicada entre la fàbrica de Kao Corporation i el barri de Sant Bernat, i les zones industrials a tocar de la C-55. També se suspenen llicències d'alguns solars del barri de la Rambla-Eixample, on hi ha espais que podrien ser zona verda i que «són solars llaminers per al moviment especulatori», segons l'alcalde i responsable d'Urbanisme, Miquel Riera.

Les primeres suspensions aplicades a les zones urbanitzables no desenvolupades finalitzaran el 27 de desembre. Pel que fa als solars de l'Eixample, algunes suspensions finalitzen el 6 de febrer i d'altres l'1 d'agost del 2020 (en aquest cas els ubicats a Jacint Verdaguer, Pep Ventura i Cebrià Montserrat). A la resta del municipi, la suspensió de llicències urbanístiques finalitzarà el 14 de novembre del 2020.

La mesura de suspensió de llicències ha rebut l'aprovació de tots els grups, més enllà del grau d'acord que cadascú pugui tenir amb el POUM que es redacta. En el ple en el qual es van debatre aquests punts, el regidor de Junts per Catalunya, Domènec Paloma, defensava en declaracions recollides al web municipal que «com a polítics hem d'apel·lar a la coherència i la responsabilitat, i fer que es tiri endavant».

Des de la CUP, el regidor Marc Guevara va anunciar el vot favorable del seu grup a la proposta. La CUP ha presentat propostes al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, arran de l'estudi ambiental del POUM elaborat per aquest departament.

José María Paniello, regidor de Ciutadans, també hi va donar suport «per no interferir en la tramitació del POUM», tot i que té més dubtes sobre el document que s'elabora. I per al regidor d'ERC, Jordi Parent, i el portaveu del PSC, Carlos Fernández, la suspensió de llicències és necessària per donar «seguretat jurídica».