Els artesans fan la primera parada de l'any a la tradicional Fira de Reis d'Igualada

Com cada any, hi ha un calendari de Fires de Catalunya i a la data d'avui no se'n registra cap altra, de manera que aquesta és l'única fira de Reis del país. De fet, el seu èxit de participació, tant de firaires com de visitants, confirma que es tracta d'una trobada exclusiva amb un públic fidel que no falla cap any.

Per les seves arrels medievals, cal considerar la importància que històricament tenia disposar d'una fira a inici de l'any, tot just en el moment que les cases s'abastien de molts dels utensilis necessaris per a la resta de l'any.

Els més petits van tenir el seu espai a la plaça Cal Font, juntament amb la secció d'antiguitats. Allà es va instal·lar una pista de gel i un tobogan també del mateix material, en què els infants, després d'obrir els regals dels Reis, van poder-hi gaudir.



Orígens de la fira

Remuntant als seus orígens, l'objectiu de la fira era poder arribar a ser un motor econòmic per al futur carrer de Barcelona.Les dates no eren escollides a l'atzar. La fira va ser organitzada a principi d'any perquè, d'aquesta manera, els pagesos i ramaders podien comprar tots els utensilis per fer servir al llarg de l'any.

D'aquesta manera, la Fira de Reis igualadina s'ha mantingut fins avui en dia. L'any 1951, però, l'Ajuntament d'Igualada va crear Foment de Fires i Mercats, que es va estrenar l'any 1952 per assumir l'organització de la Fira de Reis d'Igualada.