El futur Centre Cívic Nord d'Igualada preveu buidar d'activitat altres equipaments sobreutilitzats

Les obres del futur Centre Civic Nord d'Igualada segueixen avançant. L'Ajuntament confia a poder posar en marxa l'equipament abans d'acabar l'any. L'espai, d'uns 2.000 metres quadrats, pretén resoldre la mancança d'un espai cívic a la zona nord de la capital de l'Anoia i, alhora, aglutinar l'activitat que ara es duu a terme en altres equipaments de la zona que ara estan "sobreutilitzats", reconeix la primera tinent d'alcalde, Carme Riera, que destaca la "polivalència" de la que disposa l'espai. "Esperem que la ciutat se'l faci seu aviat", afegeix.

Amb una inversió propera als 3 milions d'euros, l'equipament se situa a tocar de l'Hotel Amèrica, amb façanes a l'Avinguda Mestre Muntaner i al carrer Sant Martí de Tous. L'Ajuntament va adquirir la parcel·la l'any 2016, de titularitat privada.

El nou centre cívic constarà de cinc plantes, amb una nova zona verda. Serà una estructura diàfana, amb molta entrada de llum natural, i accessible per a tots els seus usuaris. A més, subratlla Riera, aposta per l'eficiència energètica a través de l'energia geotèrmica.

Entre els espais, compta amb una gran sala polivalent, fet que, segons la regidora, permetrà "esponjar altres espais sobreutilitzats com l'Ateneu o la resta de centre cívics". També, entre les curiositats, disposa ràd'una sala de lectura per a la qual s'ha recuperat el paviment de l'antiga casa de Cal Font.

L'equipament, que també inclou despatxos i aules, pretén oferir a les entitats i ciutadania nous espais per a celebrar-hi actes i reunions, per estudiar i llegir o per participar en tallers i cursos. Fins ara, la capital de l'Anoia comptava amb tres centres cívics: als barris de Fàtima i Montserrat i al centre, però cap a la zona nord.