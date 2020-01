L'Ajuntament d'Igualada preveu crear una gran zona verda al barri del Rec. L'alcalde, Marc Castells, ha anunciat la voluntat del consistori d'executar la darrera expropiació d'habitatges al carrer Santa Anna, ja prevista en els pressupostos d'aquest 2020, i començar amb els enderrocs. L'objectiu, ha dit, "és canviar el formigó per un nou espai verd per a tota la ciutadania". L'actuació, ha afegit, anirà en paral·lel amb el pla director per transformar el barri de la Generalitat.

Castells ha presentat aquest dimecres les principals línies d'actuació de l'Ajuntament d'Igualada per aquest 2020. Entre elles, ha destacat l'aposta pel barri del Rec. Així, a l'espera del pla director que preveu un canvi d'usos a la zona per tal que convisquin indústria, habitatges i comerços, el consistori preveu crear "un gran parc al carrer de Santa Anna" per tal que "el verd abraci el barri del Rec" i alhora sigui un connector entre la zona i la llera del riu Anoia.

Així, és previst que en els propers mesos l'Ajuntament efectuï el pagament de la darrera expropiació al vial i, per tant, es puguin iniciar les tasques d'enderroc.

Pel que fa al Pla Director, l'alcalde ha explicat que s'està tancant el conveni amb el Departament de Territori per tal que es puguin començar a elaborar els informes preceptius, una tasca que calcula que es pot perllongar durant prop de dos anys.



Un campus per a mil estudiants



Un cop completat l'enderroc de l'antic hospital, Castells ha explicat que s'ha enllestit el pla director funcional del nou campus universitari d'Igualada. La creació del nou espai, ha anunciat, tindrà un cost aproximat d'uns 8 MEUR."Exigirem a la Generalitat i a la Diputació que ens recolzin", ha avançat l'alcalde, tot subratllant que es tracta d'una "inversió enorme" per a un municipi com Igualada.

En l'àmbit universitari, l'alcalde també ha anunciat que, si se segueixen els terminis previstos, l'hospital d'Igualada rebrà l'acreditació de centre hospitalari universitari al llarg d'aquest primer trimestre i que, per tant, podrà acollir en pràctiques estudiants de graus sanitaris de la Universitat de Lleida, començant per Infermeria i Fisioteràpia.



La remodelació del mercat Masuca



Una altra de les actuacions previstes pel govern municipal és començar els procediments per a la modernització del mercat municipal Masuca, ja que la concessió acaba en tres anys. L'objectiu, ha explicat l'alcalde, és convertir-lo en un mercat de referència de productes locals.

En paral·lel, a la zona hi ha intenció de crear un nou eix peatonal que uneixi la plaça del mercat amb el nucli antic.



Un nou alberg per a peregrins



Un altre dels àmbits en el que el nou executiu centrarà els seus esforços és en el turisme. En aquesta línia, l'alcalde ha avançat que s'està enllestint el projecte executiu per a poder construir un nou alberg pels peregrins que realitzen els camins de Sant Jaume i de Sant Ignasi. "Tindrem un alberg com deu mana", ha assegurat. En paral·lel, ha afegit, també hi ha intenció de construir un espai per autocaravanes.

La creació de més habitatge públic a un preu assequible; l'eliminació de les barreres arquitectòniques; o la necessitat de comptar amb més places públiques a la residència d'avis són altres dels objectius que s'ha fixat el govern municipal per aquest any que comença.