L'alcalde d'Igualada veu «poc ambiciós» el pla director de la Conca d'Òdena

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, assegura que el pla director dels polígons industrials de la Conca d'Òdena que ha redactat el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat és "poc ambiciós" davant "les futures necessitats" de la comarca. A més, ha lamentat que si l'Ajuntament d'Òdena manté el no "perdrem una gran oportunitat". "El tren ens pot passar de llarg de nou", ha assegurat. El batlle, però, ha recalcat que malgrat tot "es respectarà l'autonomia local" i si el consistori manté el no "aquest govern no ho farà". Castells ha fet aquestes declaracions en la presentació de les principals línies d'actuació de l'Ajuntament d'Igualada per aquest 2020.

En l'àmbit econòmic, l'alcalde ha assegurat que la capital de l'Anoia "ha de liderar" la recuperació econòmica de l'entorn i ajudar a rebaixar les xifres d'atur de municipis com Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí. Per aquesta raó, ha posat l'èmfasi en la necessitat de desenvolupar els polígons industrials.

El pla director que ha redactat Territori, ha explicat, preveu reordenar unes 300 hectàrees entre Can Morera, la zona de l'aeròdrom i els adobers d'Igualada, una xifra "poc ambiciosa" segons Castells. "Sense indústria no tenim futur", ha recalcat.

La setmana vinent, ha anunciat, s'engegarà un procés participatiu per tal que administracions i ciutadania puguin dir la seva al respecte. En aquest sentit, ha volgut deixar clar que confien en poder "convèncer" a l'Ajuntament d'Òdena. I ha recordat que, malgrat que "sempre" respectaran la voluntat del conistori veí, a hores d'ara la diferència entre els regidors favorables i contraris al projectes "és d'un sol regidor".