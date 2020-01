El Consell adapta les rutes del bus escolar per atendre millor les peticions

El Consell Comarcal de l'Anoia amplia les parades d'algunes línies de bus escolar. D'una banda, s'ha perllongat la Ruta A412, tant d'anada com de tornada, a la parada de la Fortesa de Piera. A més, per reforçar la Ruta A312 a Cabrera d'Anoia, s'ha incorporat una parada addicional a un quilòmetre i mig de la més propera, anomenada Cal Bota, responent a l'increment de l'alumnat en aquest punt. També, a causa de l'aparició de nova demanda de transport a la urbanització de Can Mata de Piera, s'ha perllongat el servei de la línia A124 amb 10 minuts addicionals, com a solució mes idònia. La consellera, Carme Zaragoza, diu que s'ha de tenir en compte la realitat de l'Anoia.