Olesa fa una crida als veïns a registrar-se a l'illa de vianants del nucli antic

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha rebut des del mes de setembre prop de 650 sol·licituds d'autorització d'accés a l'illa de vianants del nucli antic, que entrarà en funcionament el proper 2 de febrer. Aquestes sol·licituds fan referència a unes 1.300 matrícules diferents, que volen autorització d'entrada ja sigui de manera permanent o temporal. Aquesta sol·licitud és un requisit per poder circular per la zona restringida.

L'Ajuntament d'Olesa fa una crida a aquelles persones i comerços que necessitaran autorització i encara no l'hagin sol·licitada per tal que ho facin abans de l'entrada en funcionament de l'illa de vianants. Es pot fer a través de la seu electrònica del web municipal i de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

L'objectiu de l'illa de vianants, segons fonts municipals, és pacificar el trànsit al barri del nucli antic, que per la seva configuració, amb carrers estrets i la presència d'escoles, «no està pensat per als vehicles», segons ha destacat l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera. Per aquesta raó la intenció és que hi circulin només «els vehicles imprescindibles, tenint en compte totes les necessitats del veïnat i comerços», sobretot a les hores en què hi ha més afluència de persones al carrer.

Les càmeres que controlen l'accés a l'illa es van instal·lar el mes de febrer, i durant aquests darrers mesos s'ha estat fent tota la tramitació administrativa per tal que poguessin registrar matrícules respectant la normativa de protecció de dades. També s'ha fet una presentació pública a la ciutadania i ja es va mantenir una primera reunió el mes d'abril amb els comerços de la zona per recollir les seves propostes.

Aquest dimecres al vespre l'Ajuntament d'Olesa es va tornar a reunir amb les persones responsables dels comerços afectats, per intentar acostar posicions davant la reticència dels botiguers a aquesta nova mesura de restricció del trànsit a la zona.

L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, ha explicat que les peticions dels comerciants «són una ampliació dels horaris de càrrega i descàrrega i una simplificació del tràmit de registre de les matrícules dels vehicles dels proveïdors», o en tot cas, suprimir aquest requisit de registre. Són unes peticions, segons l'alcalde, que l'Ajuntament estudiarà, si bé està convençut que l'illa de vianants comportarà molts beneficis per al veïnat i els comerços del nucli antic. Entén, però, que suposa un «sacrifici» per part dels comerços, pels límits en la càrrega i descàrrega.