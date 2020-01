Una vuitantena de parades ompliran demà la Fira del Camí Ral de Vilanova

La Fira del Camí Ral de Vilanova del Camí reunirà demà una vuitantena de parades dedicades al comerç local, l'artesania i els oficis antics. És una de les fires anomenades medievals que tant èxit han tingut en la dar-rera dècada a diferents municipis de Catalunya. Cada any és un esdeveniment molt concorregut i alguns comerços i entitats locals aprofiten l'aparador per mostrar la seva activitat.

El carrer Major, l'antic camí ral que dona nom a la fira, s'engalanarà per rebre els milers de visitants que s'esperen per a aquesta fira. Enguany arriba a la vint-i-dosena edició. La mostra serà oberta de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Les parades s'escampen pel centre: plaça Major, carrer Major, Onze de Setembre, Santa Llúcia i plaça del Mercat.

Entre les parades hi haurà artesans de Vilanova (Mel d'Antany, Espina de Ferro, Azabache i Sonia Marabé) i 4 comerços de sectors diversos (Sigrid Informàtica, Sweet India, El camí teràpies holístiques i Biorenovables). I a la iniciativa també s'hi sumen alguns comerços del carrer Major (VilaVet Veterinaris, Model, Gusi Dulce, Gonzalo, La Marioneta i Punt Viatges).

Algunes entitats locals posaran també carpa al carrer per donar a conèixer la seva activitat. És el cas en aquesta edició de Pulseras Candela, ERC, Diables Cabrons de Vilanova del Camí i Anyda (Asociación de Terapias Naturales y Disciplinas Asociadas). A més, a les 12 del migdia l'Associació de Sardanistes organitza una ballada a la plaça.

A banda de les atraccions i activitats infantils, que cada any tenen força èxit, els més petits podran provar diferents jocs de fusta, fer tir amb arc o descobrir personatges fantàstics com el Treumalespuces.

Una altra de les activitats que genera força expectació són els espectacles de falconeria, anunciats a les 12.00 h, les 13.30 h i les 17.30 h, amb el vol d'aus rapinyaires a la plaça del Mercat.



Sant Hilari, dissabte

Avui se celebrarà Sant Hilari. A Can Papasseit es farà acció de lectura i música a càrrec d'artistes locals, que recentment han presentat nous treballs.

La diada festiva prevista per a demà, amb la Fira del Camí Ral i la Pujada als Dipòsits, es complementarà des de la regidoria de Cultura amb un programa d'actes cultural per a la tarda de dissabte. La regidora Carlota Silva explica que es tracta de «mostrar el talent local dins l'àmbit literari i musical» en el marc de la Festa Major d'Hivern. Mireia Rubio presenta Lana de mamut, a les 6 de la tarda. L'autora parlarà de literatura i de l'ofici d'escriure amb Anna Marsal, autora de Quin cacau! Desordres i altres històries». També hi haurà un concert de Carlos Gómez, amb l'estrena del seu primer single Eres (a les 7 de la tarda). I La Séptima Trastada presenten nou treball, a les 8 del vespre.