Les caminades d'Olesa tenen gairebé 5.000 participacions

Olesa de Montserrat ha aconseguit reunir gairebé 5.000 persones en les seves sortides de salut. Són caminades guiades coordinades pel departament de Medi Ambient i també organitzades pels de Benestar Social i Salut Pública. 4.800 participants és una xifra que anima els departaments de Medi Ambient, Benestar Social i Salut Pública de l'Ajuntament d'Olesa a continuar tirant endavant els diferents programes impulsats, que inclouen sortides cada dimarts i dijous i els cap de setmana, i excursions inclusives amb la cadira Joelëtte, segons han explicat fonts del mateix ajuntament.

El programa amb més participació ha estat el de sortides guiades els caps de setmana. Gairebé 3.000 persones van assistir a la quarantena de sortides guiades proposades l'any passat, una xifra que quadruplica les participacions del 2018.

Durant el 2019 el departament de Medi Ambient va organitzar un total de 40 propostes de cap de setmana, entre caminades, tallers i altres activitats relacionades amb campanyes de conscienciació mediambiental. En total les propostes van aplegar 2.977 participants, amb una mitjana de 75 persones per sortida.

Joan Soler, guia de natura de l'Ajuntament d'Olesa i coordinador de les sortides, destaca que aquest augment de la participació «és fruit d'una aposta cap a l'organització de campanyes de sensibilització des del departament de Medi Ambient, i del conjunt de propostes que s'han organitzat per donar a conèixer el patrimoni natural i cultural del municipi».

Durant el 2019 «s'ha treballat per millorar l'estratègia de difusió de totes les activitats per arribar a més gent», explica Joan Soler, que defensa un model que inclou activitats «destinades a nous públics, com per exemple la participació de les escoles d'Olesa a campanyes puntuals de conscienciació», com ara el Clean's up Europe!

Les sortides guiades de cap de setmana van començar el 2015 amb un total de 39 sortides i una participació de 1.076 persones. El 2016 hi va haver 23 sortides i 922 persones participants. El 2017 es van organitzar 42 activitats i l'assistència va arribar a 1.233 persones. El 2018, l'assistència es va reduir fins les 721 persones, en un total de 38 sortides, però el 2019 s'ha multiplicat per quatre arribant a 2.977 assistències en un total de 40 activitats. Totes les activitats són gratuïtes però es demana inscripció al correu electrònic rutes@olesademontserrat.cat o bé trucant a l'Ajuntament al 93 778 00 50, especificant que es vol participar en la caminada triada i facilitant nom, telèfon i DNI.

La propera activitat serà diumenge que ve, 19 de gener, amb una sortida per descobrir el patrimoni preindustrial de l'entorn natural d'Olesa. La sortida pretén donar a conèixer els forns de calç de la Roureda i l'antiga explotació de guix del puig Cendrós, i alhora fer l'ascens fins a les agulles del Petintó superiors.

Les caminades del programa Fem Salut van tenir, al llarg del 2019, més de 1.800 participacions, una xifra força superior a la del 2018, que va ser de 1.582.