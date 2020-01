La transmissió en 'streaming' de la cavalcada de Reis d'Igualada obté 2.500 visites

La cavalcada de Reis va tenir una retransmissió local per Internet

La retransmissió de la cavalcada de Reis d'Igualada a través de les xarxes socials «ha assolit bones xifres de seguiment», segons ha han explicat fonts municipals. Segons les dades de l'Ajuntament hi van haver 2.431 visualitzacions enregistrades a Youtube.

La gran majoria d'usuaris que van veure el pas de la cavalcada corresponen a l'Estat espanyol, tot i que també n'hi ha d'altres països, com el Regne Unit o Colòmbia. I, pel que fa a la franja d'edat dels espectadors, el 25% se situa entre els 35 i els 44 anys, que és la més nombrosa. També destaca que diferents portals van integrar un reproductor de la transmissió a les seves pàgines web. Així, el 22,7% de les reproduccions es van fer a través d'anoiadiari.cat i també es van enregistrar reproduccions a través de Twitter (19,9%), WhatsApp (16,9%), Google, el web municipal igualada.cat o Facebook.

La retransmissió va arrencar cap a les 18.30 h i va durar pràcticament dues hores. La realització va anar a càrrec de l'empresa local Global Productions, amb la col·laboració del Casal Popular d'Igualada, el Foment, que cedeix l'espai per ubicar-hi el control tècnic.

El programa va ser conduït pel comunicador i músic igualadí Carles Pauné, amb la col·laboració de Magí Marcé (Comissió de Reis) i la reportera Clara Paco. La retransmissió, impulsada per primer cop per l'Ajuntament i la Comissió Cavalcada de Reis l'any 2012, té com a objectiu acostar la Festa dels Reis a tots aquells igualadins que resideixen a l'estranger i a tothom que vulgui conèixer de prop la cavalcada més antiga i singular de Catalunya.