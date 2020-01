Endesa desballesta l'últim tram de línia elèctrica aèria que quedava al barri de Sant Pere d'Òdena

Endesa ha desballestat l'últim tram aeri de línia elèctrica de mitjana tensió que hi havia al barri de Sant Pere d'Òdena. D'aquesta manera la zona ha quedat alliberada de torres metàl·liques d'aquesta tipologia i s'ha eliminat l'impacte visual de la infraestructura. Per a fer-ho possible, la companyia ha instal·lat noves escomeses soterrades i un nou centre de transformació. Segons Endesa, amb el canvi es millorarà la qualitat del servei dels 4.124 clients que s'alimenten d'aquesta instal·lació, els quals es troben repartits entre el mateix barri i Igualada.

Els treballs han comptat amb una inversió aproximada de 90.000 euros, aportada íntegrament per Endesa. Formen part de la darrera fase del pla previst per l'empresa a l'Anoia per integrar la infraestructura elèctrica a l'entorn i millorar el subministrament als clients.

En total, Endesa ha desmuntat quatre torres metàl·liques i ha retirat uns 250 metres de cablejat d'una línia aèria de doble circuit a 25 kV que creuava la riera d'Òdena i l'antiga N-II. Segons la companyia, els treballs han estat complexos, tan per l'eliminació de la infraestructura existent com per l'estesa de 400 metres de noves escomeses subterrànies entre la subestació Anoia, ubicada al costat de la rotonda variant que hi ha entre la N-IIa i la C-37 –al terme municipal de Vilanova del Camí–, i un nou centre de transformació que s'ha telecomandat.

Segons explica Endesa, la nova instal·lació està dotada d'uns equips d'actuació remota i d'un sistema de comunicacions que permeten accionar a distància els dispositius de maniobra de la unitat, des del Centre de Control de Barcelona. D'aquesta manera s'evita el desplaçament de les brigades al terreny, la qual cosa estalvia temps en la localització d'avaries.