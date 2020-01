L'Ajuntament d'Olesa atén la petició dels botiguers i amplia l'horari de càrrega i descàrrega a l'illa de vianants

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha cedit davant la pressió dels botiguers i ha introduït un parell de mesures que faran que l'illa de vianant del nucli antic sigui més tova. Per una banda, al matí dels dies feiners s'amplia l'hora límit per fer la càrrega i descàrrega en aquesta zona de circulació restringida: la proposta municipal era tancar-la a les 11.30 i la final serà fer-ho a les 12.30 del matí. Per altra part, els vehicles dels proveïdor que facin aquestes operacions d'aprovisionament d'establiments no hauran de demanar permís de pas de circulació.

L'Ajuntament ha anunciat aquest dilluns aquestes mesures per a l'aplicació de l'àrea de vianants del nucli antic admetent el canvi de posicionament. Al mateix temps, ha explicat que el règim sancionador s'aplicarà a partir del 2 de febrer. Fins ara, a l'Ajuntament s'han rebut ja més de 600 sol·licituds per tenir permís de pas com a veí de la zona i l'aparell administratiu del consistori està tramitant totes aquestes peticions.

El govern local es vol curar en salut per si quan arriba aquesta data no s'han arribat a gestionar totes les peticions i ha anunciat que si hi ha persones que han rebut el permís muncipal per passar per aquesta àrea el dia 2 de febrer però es reuneixen les condicions del permís no rebran la sanció perquè l'Ajuntament es compromet a tenir fer aquell dia un registre de matrícules de vehicles fet.