El REC d'Igulada anuncia la nova cita amb les botigues efímeres del 13 al 16 de maig

La propera edició del Rec.0 Experimental Stores serà del 13 al 16 de maig a Igualada. El Rec.0 Experimental Stores, el festival de pop-up stores més gran d'Europa que es desenvolupa a les antigues adoberies del barri del Rec d'Igualada tornarà a acollir desenes de marques de moda i disseny que vendran els seus estocs a preus únics. Els organitzadors obren la convocatòria per a les firmes de moda i dissenyadors que hi vulguin participar. En l'última edició una seixantena d'espais i més d'un centenar de marques.

En la darrera edició d'hivern el festiva va arribar al desè aniversari (se'n fan dos cada any), fet que va servir per potenciar aspectes del vessant més cultural, amb visites guiades al barri, concerts, exposicions de sessions de dj, entre d'altres. L'altra punt de valor del festival és la part gastronòmica, amb els food trucks i pop-up bars com a principal protagonistes.

Durant els darrers deu anys, Rec.0 Experimental Stores, ha transformat dos cops l'any les velles fàbriques del barri del Rec en desús en pop-up stores de moda i disseny. Una transformació efímera de tan sols quatre dies, però que ha permès mostrar tot el potencial del barri.

Rec.0 | Experimental Stores s'ha convertit en "la concentració més gran de vendes especials de marques i dissenyadors de moda que es fa a Europa", segons els seus impulsors, i "s'ha consolidat en deu anys com un nou format de retail atractiu i innovador per a les marques i els consumidors. El que va néixer com un experiment per donar a conèixer un vell barri amenaçat s'ha convertit en un gran esdeveniment que rep més de 120.000 visitants en cada edició".