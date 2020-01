El Consell comarcal de l'Anoia contracta fins a 45 persones desocupades

El Consell Comarcal de l'Anoia dona feina a 45 persones en situació d'atur dins els programes Treball i formació i Enfeina't a l'Anoia. Els programes Treball i Formació i Enfeina't, que donaran treball, respectivament, a 31 i a 14 anoiencs en situació d'atur, amb contractes de 6 i 12 mesos.

El vicepresident del Consell, Jordi Cuadras (grup socialista), afirma que "fem un esforç per incorporar al mercat laboral aquelles persones que tenen més dificultats per a trobar un lloc de treball, tot aportant-los nous coneixements i competències perquè quan deixin de participar al pla d'ocupació tinguin millors oportunitats de trobar una feina". I afegeix que "l'objectiu dels dos programes és fer, durant aquest període de sis i dotze mesos, de palanca perquè aquestes persones puguin tornar a la roda del mercat laboral. Amb les xifres que hi ha a la comarca, aquesta tasca centra totes les nostres atencions en l'àmbit de l'ocupació i és una prioritat absoluta pel govern del Consell Comarcal".

El Programa Treball i Formació s'inclou en el Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el seu objectiu és facilitar a les persones en situació de desocupació, amb més dificultats d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, una millora en l'ocupabilitat amb noves competències professionals, mitjançant formació i experiència laboral, en un entorn productiu real.

Aquest objectiu es materialitza ara en la seva contractació per a la realització d'actuacions de caràcter temporal i d'interès general. Al mateix temps, rebran determinades accions formatives amb l'objectiu d'augmentar tant els seus recursos acadèmics com els professionals, i les eines de cerca de feina i reinserció laboral. Aquestes 31 persones s'integraran en el programa del Consell Comarcal anomenat Manteniment, millora i condicionament de parcs, jardins i espais verds, que permetrà rehabilitar i promocionar diversos espais verds de la comarca, potenciant el manteniment i respecte dels ecosistemes existents i fent tasques de recuperació i preservació de zones d'interès turístic i natural. En aquest programa participen setze municipis: Cabrera d'Anoia, La Torre de Claramunt, Rubió, els Hostalets de Pierola, Masquefa, la Pobla de Claramunt, Òdena, Vallbona d'Anoia, Carme, Capellades, Calaf, la Llacuna, Sant Martí de Tous, el Bruc, els Prats de Rei i Castellolí.

De la seva banda, el projecte Enfeina't s'adreça a persones en situació d'atur de llarga durada, inscrites a les oficines de Treball del SOC un mínim de 12 mesos, continuats o no, dins d'un període de 18 mesos. Aquest té com a objectiu facilitar l'adquisició d'experiència laboral mitjançant la formalització d'un contracte a les persones participants que, a més, també rebran un acompanyament individualitzat i diverses accions grupals, amb l'objectiu de fer un seguiment al lloc de treball i, a la vegada, tenir un reforç competencial durant tota la contractació, per tal de proporcionar recursos i eines per assolir una futura inserció al mercat de treball.

Mitjançant les 14 contractacions laborals que realitzarà el Consell Comarcal de l'Anoia, es posaran en marxa projectes comarcals en els àmbits de Medi Ambient, Energies i Sostenibilitat, Manteniment Urbà i Manteniment i Reparació d'Instal·lacions i Habitatges i, finalment, Educació i Serveis de Proximitat i d'Atenció a Persones. En aquest programa hi participen set municipis: Carme, Calaf, Capellades, El Bruc, La Torre de Claramunt, La Pobla de Claramunt i Òdena.