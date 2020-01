Endesa retira torres elèctriques sense servei a la vora de l'autovia A-2

Endesa ha desballestat l'últim tram aeri de línia elèctrica de mitjana tensió que hi havia al barri de Sant Pere d'Òdena. D'aquesta manera «la zona ha quedat alliberada de torres metàl·liques d'aquesta tipologia i s'ha eliminat l'impacte visual de la infraestructura. Per fer-ho possible, la companyia ha instal·lat noves connexions soterrades i un nou centre de transformació», segons han explicat fonts de l'empresa elèctrica.

Amb el canvi es millorarà, segons la companyia, la qualitat del servei dels 4.124 clients que s'alimenten d'aquesta instal·lació, els quals es troben repartits entre el mateix barri i carrers de la ciutat d'Igualada.

Els treballs han requerit una inversió aproximada de 90.000 euros, aportada íntegrament per Endesa. Formen part de la darrera fase del pla previst per l'empresa a l'Anoia per integrar la infraestructura elèctrica a l'entorn i millorar el subministrament als clients.