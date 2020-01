L'Ajuntament d'Igualada avisa que serà «contundent i implacable» contra l'incivisme

La regidora de Governació de l'Ajuntament d'Igualada, Carlota Carner, ha avisat que seran "contundents i implacables" contra l'incivisme a la ciutat. "No som un Ajuntament repressor, però els actes incívics no tenen cabuda i no en deixarem passar ni una", ha subratllat. En aquest sentit, des de l'octubre passat, l'Ajuntament ha posat en marxa la Unitat Tramitadora de Sancions, que té com a finalitat agilitzar la gestió dels expedients sancionadors i fer-ne el seguiment. Carner ha posat alguns exemples recents de vandalisme i n'ha destacat "l'eficàcia" de l'Ajuntament i la Policia Local. És el cas del passat cap de setmana, quan dos individus van trencar els retrovisors de deu vehicles. La policia els va poder identificar i els hi han obert diligències judicials.

Segons la regidora de Governació, Carlota Carner, reparar els contenidors cremats per accions vandàliques tenen un cost, per a l'Ajuntament d'Igualada, de 30.000 euros anuals. La mateixa quantitat que netejar les pintades. En aquest sentit, Carner recorda que els autors d'actes vandàlics "no només embruten i fan malbé els carrers, sinó que provoquen importants costos de reparació".

A banda de l'episodi dels retrovisors, la regidora també ha explicat que s'ha aconseguit identificar les persones que fa unes setmanes van arrencar la bandera instal—lada a la rotonda de l'avinguda Àngel Guimerà. En aquest cas, els infractors han estat condemnats per un delicte lleu de dany i han de pagar una multa, a més d'indemnitzar l'Ajuntament en concepte de responsabilitat civil.

Un altre exemple són les pintades que van aparèixer per diferents indrets de la ciutat al voltant de les festes de Nadal. En aquest cas, la Policia Local ha identificat els responsables i s'han obert 12 expedients sancionadors per la infracció de les ordenances municipals.

Carner ha demanat la col—laboració dels ciutadans a l'hora de denunciar actes vandàlics que puguin tenir lloc a la ciutat.